Dit had ze niet zien aankomen: Nathalie Meskens zit plots zelf in sketch 'Blind Getrouwd'

TDSO-video De experts van 'Blind Getrouwd' zijn niet veilig voor de komieken van Tegen de Sterren Op, waarvan het nieuwe seizoen vanavond op VTM is afgetrapt.

Als Blind Getrouwd-experts laten Tine Embrechts (Sybille Vanweehaeghe), Walter Baele (Gert Martin Hald), Guga Baúl (Alexander Witpas) en Nathalie Meskens (Margo Van Landeghem) hun licht schijnen over het liefdesleven van een paar single BV's.



Op het einde blijft er nog een kandidaat over die dringend hulp nodig heeft: Nathalie Meskens zelf. Meskens, die zelf in de scène zit, valt compleet uit de lucht. Temeer omdat de experts haar willen koppelen aan Matteo Simoni. De blikken op de foto's spreken boekdelen.



Volgens de makers was het een hele puzzel om de extra jokes met de cast & crew achter haar rug te repeteren. De Antwerpse neemt het sportief op, wij waren onder indruk van haar bulderlach.