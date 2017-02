Traantjes bij Tine: "Ik vind het erg dat ik zo negatief ben"

Door: redactie

Blind Getrouwd In de vierde aflevering van Blind Getrouwd ontwaken de koppels de ochtend na hun huwelijksfeest. Veel tijd om terug te blikken is er echter niet, want de duo's vertrekken meteen op huwelijksreis. Daar kunnen ze elkaar na een intensieve eerste dag samen in alle rust beter leren kennen.

Nicolas en Evelien beleven een heerlijke ochtend en vliegen naar Tenerife. Hun huwelijksnacht had alvast letterlijk weinig om het lijf. "We zijn twee naaktslapers. Dat is niet gemakkelijk nu, hé", verklapt Evelien.



Dat Nicolas erin slaagde nu al zijn ring kwijt te spelen, gooide even roet in het eten. Gelukkig schoot de Italiaan Fabrizio hen te hulp. "Kom, nu zal ik hem wel bijhouden", grapte Evelien.

Veerle en Nick genieten van de zon in Gran Canaria. Ze vullen elkaar perfect aan, na één dag weet hij zelfs al dat zijn bruid wel een broodje kaas lust.



Tijdens hun eerste avondje uit kwam er echter een onverwachte kink in de kabel. De locatie was niet naar zijn zin en dat liet hij duidelijk merken. "Maar dat is toch niet erg", stelde Veerle hem gerust. "Het enige wat telt, is dat ik hier graag zit met u."

Bij Tine rolden de eerste traantjes omdat ze zo negatief denkt. "Dat is echt een toffe gast. Hij doet zo veel moeite en ik zie waarom we gematcht zijn, maar ik kan er niet doorheen kijken." Eerder had ze Ben nogmaals duidelijk gemaakt dat ze geen toekomst met hem ziet. "Ik heb niet echt een type. Maar jij bent het niet", floepte ze er zelfs uit.



Al is het niet helemaal kommer en kwel. Of wat dacht u van hun eigen musical? "Trouw je voor het eerst, dan sla je een flater", zong Ben. "She's not my type", riposteerde Tine.