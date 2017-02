Jani wordt... scheidsrechter en fluit match op KV Mechelen

Door: redactie

20/02/17 - 22u35 Bron: VIER

Een niet alledaags zicht: Jani in een scheidsrechterstenue. © VIER.

Jani Kazaltzis heeft hulp nodig voor het tweede seizoen van 'Jani gaat...', meer bepaald: een publiek. Want Jani wordt voor de eerste keer - en allicht ook de laatste keer - scheidsrechter. Op zondag 26 maart zal de sympathieke Limburgse Griek in het stadion van KV Mechelen een match fluiten, een wedstrijd tussen BV's en ex-voetballegendes. De aftrap wordt gegeven om 14.30 uur. Tickets kunnen binnenkort worden besteld. We vragen ons al enthousiast af of Jani weet wat buitenspel betekent en of hij de bal bij een penalty wel op de juiste stip weet te leggen...