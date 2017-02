Je kan nu ook zelf een ponykamp-trui van De Mol kopen

© VIER.

Met de quote 'Het leven is geen ponykamp' wist Bouba zijn exit uit De Mol perfect te relativeren. Gilles Van Bouwel maakte er een trui van, die VIER nu op grote vraag ook gaat verkopen.

VIER gaf de afgelopen week wel al eens een trui weg tijdens een winactie, maar nu zijn ze voor iedereen beschikbaar. Wegens de ontzettend grote vraag zijn de 'Het leven is geen ponykamp'-truien nu beschikbaar in de webshop en in de Brooklyn-winkels. Kostprijs: 40 euro.