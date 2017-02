"Dromen maken of kraken!": zingende agent, postbode en 'soort van rockgod' doen meisjesharten sneller slaan in 'The Band'

© medialaan.

video "Dromen maken of kraken!" Met gebalde vuist trekt Slongs Dievanongs naar de eerste auditie van The Band, samen met collegajuryleden Min Hee Bervoets, Kris Wauters en Nielson - die Nederlander die zich sexy voelt als hij danst. In het nieuwe VTM-programma wordt gezocht naar nieuw Nederlandstalig zangtalent om een boyband te vormen, een insteek waarmee het programma zich op papier onderscheidt van andere talentenjachten. Of het concept ook fris is in de praktijk is misschien iets anders, maar het blijft wel toffe tv.

"Zullen we een paar levens gaan veranderen vandaag?", vuurt Kris de troepen aan. "Jullie schrijven een stukje mee aan de muziekgeschiedenis", bezweert Min Hee de publieksjury. Zo presenteert het programma zichzelf alvast, als een uitzonderlijke kans op een droomleven. In de trailer stappen de bandleden naar een privéjet, al gaan ze die met een Nederlandstalig repertoire vermoedelijk niet al te vaak nodig hebben. Maar hey, Rammstein reist zelfs de wereld rond met godbetert Duitse teksten, dus waarom niet? Maar meteen denk je toch terug aan al die gevallen helden die al schitterden in andere talentenjachten, en die zelfs wonnen. Enkele gezichten zweven enthousiast bijtrekpassend voorbij het geestesoog, maar overal namen opplakken wordt al moeilijker. Ongetwijfeld zijn ze plaatselijk nog wereldberoemd in de karaokebar - en daar is niets mis mee.

Een van de uitzonderingen is Laura Tesoro, die doorbrak na haar deelname aan 'The Voice van Vlaanderen'. Buiten haar deelname aan het Songfestival zien we haar toch echter vooral als presentatrice, zoals in The Band, dat ze samen met Niels Destadsbader en Jim Bakkum in goede banen leidt. Het opzet van The Band heeft trouwens veel weg van K3 zoekt K3: de kandidaten moeten eerst een publieksjury voor zich zien te winnen, verdeeld over vier tribunes: 25 kinderen, 25 jongens, 25 meisjes en 25 ouders. Wanneer drie van de vier groepen groen licht geven, schuiven de tribunes open en mag de vakjury een oordeel vellen. En ook daar is een dikke duim van drie van de vier juryleden nodig om door te stoten.

Slongs denkt een goed oog te hebben voor wat het vrouwelijke publiek wil. "Het moment dat ik op de desk begin te kruipen, weet je dat ik niet meer objectief ben", weet ze. En dat terwijl ze naar eigen zeggen vooral authentieke, echte gasten zoekt.

De 21-jarige Glen Brackeva uit Brakel begint vrij aarzelend aan zijn auditie. Hij bedankt de publieksjury al voor hij 'Blauw' van The Scene inzet. Blaaauw, blaaauw, blaaaaauw. En hij klinkt behoorlijk flauhauw. Glen probeert vooral 'mooi' te zingen en netjes te articuleren, waardoor zijn versie nogal bleekjes afsteekt tegen het origineel. Maar tegelijk hoor je ook dat hij in amper een minuut probeert het nummer naar zich toe te trekken. Zijn zachte cleane stem zal vast lekker 'blenden' met die van andere zangers in The Band.

Jannes Van Houtven uit Wilrijk is ook 21. En ook hij zingt aarzelend, met name 'Goud' van Bazart. Vanwege de samenzang geen gemakkelijk nummer om alleen te brengen, en dat is eraan te horen. Maar geen nood, ook hij mag door, ondanks de scheve noten en dat irritante snikje waarvoor in The Voice al menig kandidaat werd afgekraakt. Maar in The Band schijnt de lat in deze fase toch iets lager te liggen.

De 24-jarige Thijs Roseboom uit het Nederlandse Ede gooit het over een andere boeg. Met gebogen hoofd en een knie op de grond is de politieagent meteen dé ster van de avond, al zien wij vooral Begijn Le Bleu weer zitten in de So you Think you can Dance-grap van Foute Vrienden. Thijs heeft echter veel meer in huis dan een pose, want met de Nederlandstalige versie van See You Again van Charlie Puth zuigt hij meteen alle aandacht naar zich toe. Hoog, laag, hees en helder: Thijs kan het allemaal. Niet verwonderlijk als je weet dat hij ook al op tv kwam in de Nederlandse versie van Idool. Hij werd daar niet voor niets vijfde. Slongs ziet agenten liefst langs de achterkant, maar Thijs heeft volgens haar ook een aangename voorkant. Deze jongen gaat los door naar de finale.

Balenaar Mario Joos (23) zong al musical maar in deze auditie rapt hij vooral in 'Ik neem je mee' van Gers Pardoel. Catchy, maar ook een beetje geforceerd en onnatuurlijk. Het begin zit wel goed, maar daarna schiet de zang een beetje alle kanten op. Mario druipt erg teleurgesteld af.

Danilo Kuiters kijkt naar eigen zeggen lang in de spiegel. De 19-jarige uit Ouderkerk aan de Amstel treedt al vaak op in Amsterdamse kroegen, op evenementen en in feesttenten. Hij ziet zichzelf als een echt meidenidool, en ziet zichzelf dus als ideale kandidaat voor The Band. Hij voegt de daad bij het woord en zingt Sexy als ik Dans van jurylid Nielson. "Hij pakt het podium", ziet de kennersblik van Niels. "Hij laat de dames rechtstaan." Danilo overtuigt zonder veel moeite, foutloos maar ook een beetje zoutloos. "Jij hoort absoluut op een podium thuis", weet Nielson. "Alleen weet ik niet of je geschikt bent voor dit programma." En de vakjury stuurt Danilo terug naar Amsterdam.

De 25-jarige Sam Peleriau uit Hamme gaat aan de slag met Tourist LeMC, en nog wel met Koning Liefde, andere koek dan het kinderkoor waarin hij ooit zong. Slongs is direct fan van Sams strakke 'koaklaan'. Nielson ziet dat hij nog niet veel podiumervaring heeft, maar houdt wel van zijn rustige stem. Hoewel Sam zegt nog altijd te beven van de zenuwen, komt hij voor Ming Hee heel rustig over, iets wat ze vreemd vindt. Ze gelooft Sam niet, en zegt nee. Maar de andere juryleden denken daar - gelukkig voor Sam - anders over.

Vonken en Vuur van Clouseau krijgen we bij Mike Lievens (23) uit Amsterdam, die desondanks (expres?) een beetje start als een houten klaas. Je hoort wel wat zenuwen, maar dat deze jongen kan zingen, is wel duidelijk. Hij heeft een stevige vibrato en een groot bereik in huis. Mike heeft dan ook een musicalachtergrond, en de jury mist wat street credibility. "Ge hebt precies ne cape rond u", om het met de woorden van Slongs te zeggen. Kris vindt Mike alleszins een "geweldig goede zanger" en denkt dat hij een "heel uitstekende kandidaat" zou zijn voor The Band. Van Slongs mag hij door "als hij wat meer op zoek gaat naar zijn original gangsta". Word to yo motha.

De Ieperse Martijn (18) moet even doorheen een gênant moment wanneer filmpjes van zijn jongere zelf van onder het stof worden gehaald. Dansen en vooral zingen doet hij namelijk al van jongs af aan, al verkleedt hij niet meer zoals het kind in de video's. Hopelijk. Hij waagt zich aan 'Een Ster' van Stan Van Samang, volgens Kris een van de beste zangers van het land. Martijn legt zo de lat hoog, want hij start aarzelend en niet helemaal op de toon. En wanneer de song losbarst, zingt hij te weinig vanuit zijn buik en moet hij te hard drukken op zijn stem. Twee van de vier tribunes lichten op, en dat is eentje te weinig.

Andy De Bisschop uit Bornem (22) ziet de meisjes al met bosjes in zwijm vallen wanneer de privéjet van The Band hem naar de grootste podia ter wereld voert. De postbode kiest namelijk voor 'Je hoeft niet naar huis vannacht' van Marco Borsato, het eerste nummer waarmee hij optreedt voor een publiek. Volgens zijn moeder zingt Andy alleszins al goed onder de douche, dus een tv-studio is dan de logische volgende stap. Al moest een vriendin daar eerst nog "lang voor zagen". De toeschouwers op de tribune klappen al snel mee, en Andy staat in een vingerknip voor de jury. Zijn stem klinkt misschien een beetje dunnetjes maar hij zingt foutloos. En zelfs in "schoon Nederlands", volgens Slongs. "Ik wou dat, toen Koen en ik de eerste keer moesten optreden voor een publiek, dat we het half zo goed hadden gedaan", weet Kris. Knap voor een eerste optreden en geknipt voor een boyband!

Als iemand van de kandidaten een uiterlijk heeft om op een podium te staan, dan is het de 20-jarige Thomas van Herel uit Maastricht wel. Hij doet het al als drummer van poprockgroep Driftwood Penguins, maar waagt nu ook zijn kans achter de microfoon. Thomas' lange blonde lokken lijken geknipt voor posters op meisjeskamers, maar desondanks kan zijn versie van 'Parijs' van Kenny B niet overtuigen. Zijn enthousiasme is bijzonder aanstekelijk, maar vanwege zijn gehuppel verliest hij wel zijn toon én zijn uitspraak uit het oog. Nederlanders die een paar woordjes Frans proberen te praten: we hadden het kunnen weten.

Driftwood Penguins vaardigt nog een groepslid af naar The Band, namelijk zanger Joost Boogmans (20) uit Roosendaal. Joost wil het kost wat kost maken in de muziek en gaf er zelfs zijn studies voor op. Nog voor hij een noot heeft gezongen is de vakjury al enthousiast over zijn "innemende persoonlijkheid" en zijn uitstraling van "een artiest op zich". Kris Wauters noemt hem achteraf zelfs "een soort rockgod", waarbij we vooral 'een soort' niet uit het oog mogen verliezen. Joost kan zijn ervaring alleszins goed gebruiken voor 'Arme Joe' van Will 'Toera' (sic), waarvan de toonaard misschien wel iets te laag is voor hem. Een uitbarsting à la Stijn Meuris blijft spijtig genoeg uit, al is Joost visueel wel een wervelwind. Benieuwd wat hij nog allemaal gaat laten zien, want de soort rockster in spe krijgt vier ja's!