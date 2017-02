Lize uit Temptation Island is enthousiaste fan bij optreden van verleider Ken in Gent

MMB

16/02/17 - 04u38 Bron: eigen berichtgeving

Verleider Ken en Lize in Temptation Island. © SBS.

Honderden studenten genoten woensdagavond van het optreden van Ken Stoffers, beter bekend als 'Temptation-Ken', in café De Viking in Gent. Opvallende aanwezige op de eerste rij was Lize, die al sinds de eerste aflevering van Temptation Island speciale aandacht genoot van Ken.

Ken Stoffers tijdens zijn concert in De Viking in Gent. Een enthousiaste Lize zat in het publiek. © kos. Lize neemt een selfie tijdens het concert. © kos.

Gebeurt het of gebeurt het niet? Die vraag houdt de trouwe kijkers van Temptation Island al twee weken in de ban. Vrijgezel Ken en Lize, die het avontuur begon inneen relatie met Jefferson, flirtten er al van de eerste dag op los. Het is dan ook weinig waarschijnlijk dat de spanning de komende afleveringen niet nóg hoger oploopt.



Verwijzingen

Of de relatie van Lize heeft standgehouden na Temptation Island is dan ook nog maar de vraag. De afgelopen weken dook al een filmpje op van Ken en Lize die samen een winkel verlieten in België. Ook op haar sociale media duiken met de regelmaat van de klok verwijzingen op naar Ken. De Viking



Enkele attente studenten merkten Lize deze avond op in het studentencafe De Viking in Gent, waar Ken aanwezig was als special guest voor een optreden. Ze leek zich volgens de aanwezigen kostelijk te amuseren en kon haar blik niet van Ken afhouden. Is er enkel vriendschap tussen de twee of toch meer? De komende weken zullen ongetwijfeld duidelijkheid brengen. (MMB)