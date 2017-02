Door: redactie

15/02/17 - 16u27

In 'Temptation Island' lopen de spanningen hoog op. Herbert wordt al "gewoon zot" bij de gedachte dat Jolien hem zou bedriegen. Hij zoekt steun bij vrijgezel Saartje, die gerust is in haar kansen. "Als het kampvuur voor hem slecht valt, dan is Herbert sowieso vrijgezel", zegt ze. "Ofwel komt hij terug en slaat hij alles kapot", denkt ze. "Ofwel neukt hij iedereen", grapt Herbert zelf.

Tattoo Saartje liet onlangs trouwens haar veelbesproken tattoo 'down under' verfraaien. Toen ze 16 was, liet ze al 'Don't Stop' vereeuwigen op haar venusheuvel. Nu kwamen daar twee pistolen bij, met nog wat tierlantijntjes rond.