"Ik ben er helemaal klaar mee": woede en tranen na eerste kampvuur

TEMPTATION Het is vandaag woensdag, dus dat betekent dat er opnieuw 'Temptatioooon' in onze oren wordt gefluisterd. Het eerste kampvuur diende zich eindelijk aan, en de beelden werden duidelijk niet door iedereen even goed verwerkt.

Gelukkig hoeven ze zich niet lang zorgen te maken over hun opspelende hormonen, want de presentatoren kwijten zich van hun taak en kondigen het eerste kampvuur aan. De pikante gedachten ruimen meteen plaats voor stress en bezorgdheid, en niemand is er echt gerust in. "We zien wel zeker?", aldus Lize, die er duidelijk niet al te veel vertrouwen in heeft dat Jefferson op armlengte van de dames is gebleven. En dat terwijl die intussen uitgebreid zijn liefde voor haar betuigt.



Jolien blijkt zowaar Portugees te spreken en geeft Herbert nog wat schuldgevoel mee. 'Eu te amo, amor, muito', tekent ze romantisch in het zand, maar helpt het moment dan meteen om zeep met 'dat hij het ziet, godverdomme.' Herbert lucht intussen zijn hart bij verleidster Saartje, al wordt haar eerlijkheid niet helemaal op prijs gesteld. "Maar Jolien kust zo graag", klaagt hij, waarop ze insinueert dat hij dat wel eens te zien zou kunnen krijgen op het kampvuur. "Gij steunt mij niet", jammert Herbert daarop. Dat is dan ook haar taak niet op het eiland he, Herbert. Card

En dat kampvuur, daar moet je op je best verschijnen. Jefferson offert zich dan ook op om de broeken van hem en zijn kompanen te strijken... met een stijltang. As you do. Twee vragen Jeffie: wie heeft je dat geleerd, en waarom heb je in hemelsnaam een stijltang mee naar Temptation Island? Want aan jouw haardos te zien, heb je er zelf geen nodig. "Het doet niks", klinkt het verbaasd. U mag hier uw hand tegen uw voorhoofd slaan. Card

Uiteindelijk geraken de mannen helemaal gekleed aan het kampvuur. "Het komt wel goed", wuiven de verleidsters hen vrolijk uit, al beloven de bliksemschichten op de achtergrond iets helemaal anders. Merijn, de zelfverklaarde stresskip, mag als eerste aan de beurt om zijn bloeddruk te sparen. Hij mag alvast opgelucht ademhalen, en ook Lisa zit achteraf met een grote glimlach op haar gezicht. Zelfs de psychologische analyse van Pommeline - 'dat blijft niet duren, dat weet ik zeker' - doet haar weinig. Card

Bij Niels en Rosanna loopt het een stuk minder goed. De vrees van Niels voor Alex, alias 'die grote', blijkt wel een beetje gegrond. De date die Rosanna hem beloofd heeft als het foutloopt tussen het koppel, vindt hij 'pijnlijk'. Rosanna geeft hem dan weer het voordeel van de twijfel. Zijn tijgersprong op verleidster Bo doet ze af als 'lol maken'. Ze wordt daarin gesteund door Lize, die de tactiek van de programmamakers duidelijk helemaal ontleed heeft. Card

Die lepe tactiek wordt duidelijk ook toegepast bij Herbert. De vele liefdesbetuigingen die Jolien voortdurend aan haar vriend opdraagt, worden natuurlijk niet getoond. Wél krijgt hij twee andere knappe mannen te zien en weet hij even niet meer wat hij moet denken. Bij Jolien is er ronduit sprake van drama. Eerst ziet ze hoe Herbert verkondigt dat hij geen regels heeft (jawel, wij hebben ook even gegniffeld), en vervolgens krijgt ze te horen hoe hij het wel kan vinden met verleidster Saartje. Meteen duiken de eerste waterlanders van het seizoen op. "Hij past bij niemand anders", klinkt het nogal bezitterig (en een beetje verontrustend). Card

Jefferson krijgt dan weer een liedje van verleider Ken op zijn dak. (Shawn Mendes deze keer, voor de liefhebbers). De jongeman wordt er ongemakkelijk van, en al helemaal als hij bij het volgende beeld beseft dat de zanger een grotere bedreiging is dan eerst gedacht. Hij heeft schrik gekregen, want hij heeft het moeilijker om zijn gevoelens te uiten en kan al helemaal geen gitaar spelen. "Ik zeg weinig woorden", vat hij het samen.



Lize heeft daarentegen woorden genoeg bij haar beelden. De sensuele dans - we weten nog steeds niet wat Kizomba precies is - daar kan ze nog mee om, maar 'droogneuken' met Parastoo gaat duidelijk over de schreef. Er volgen een aantal scheldwoorden, en dan is ze 'er helemaal klaar mee'. "Er is geen respect voor mij", aldus een gedegouteerde Lize. En wij vonden nog wel dat Jeffie zo zijn best deed. Card

En net zoals vorig seizoen begint Temptation pas écht na het eerste kampvuur. "Laat me gewoon met rust, oké? Moven", snauwt Niels bij terugkomst naar de arme verleidsters. Jefferson strijkt - niet met een stijltang dit keer - de plooien glad door uit te leggen dat hij moeite heeft met 'King Kong' Alex.



Bij de dames is Jolien nog lang niet uitgehuild. Net voor vertrek kreeg ze immers nog een halfslachtig aanzoek én een belofte voor een kindje te horen, 'en nu doet hij zo'. Ook Lize ziet haar relatie niet meer zitten. "Ik ben alles kwijt", klinkt het zielig. Al heeft ze natuurlijk altijd nog verleider Ken en zijn gitaar, waar ze dankbaar gebruik van maakt. "Die gaan elkaar nog batsen", voorspelt Lisa. Wat dat precies is, daar hebben we geen idee van, maar we hopen wel dat het iets meer spanning in deze Temptation stopt. Card