Evelien en Nicolas nemen vliegende start: "Haar lichaam aanraken voelde heel juist"

13/02/17 - 22u10

Blind Getrouwd Vier matches, vier ja-woorden. Al komt die eerste klik bij het ene koppel iets sneller dan bij het andere. Nicolas en Evelien pakten onder meer uit met een lange zoen tijdens de fotoshoot, Sally en Mathias gaven elkaar een stevige kus op het trouwfeest. Bij Tine en Ben verliep het contact wat moeizamer. In de rit naar het hotel biechtte ze meteen op dat hij haar type niet is.

Sally en Mathias. © VTM.

Sally en Mathias

De notarieel juriste en de planning coördinator moesten elkaar nog het ja-woord geven. Van koudwatervrees bleek geen sprake, onder luid gejuich van familie en vrienden werd het huwelijk bezegeld met een eerste kus.



"Amai, ik ben blij!", reageerde Sally. "Mijn eerste indruk is goed. Ik hoorde op voorhand al heel veel gelach in de zaal. Als het niet goed zou zitten, zouden mijn vrienden stil blijven." Al had ze het nog wel even lastig om hem voor de huwelijksfoto diep in de ogen te kijken. "Op amper vijf centimeter afstand, dat vond ik heel moeilijk bij iemand die je nog niet kent."



Ook Mathias klonk enthousiast. "Sally heeft hele mooie ogen, ze draagt een mooi kleed,... Ik ben aangenaam verrast. In haar ogen kijken vond ik spannender dan de kus zelf. Ik weet niet of zij er een probleem mee had, maar ik heb wel gevoeld dat ze zachte lippen had. Dat is aangenaam." Binnenkort mag hij alvast ook nog de tattoo ontdekken die ze op haar zij blijkt te dragen.

Ben en Tine

Tine liet haar kersverse echtgenoot meteen weten dat hij "dikke vingers" heeft. En tijdens de fotoshoot liet ook Ben blijken dat hij zich niet kiplekker in zijn vel voelt. prima voelde zich nog niet uitstekend in zijn vel. "Elkaar vastnemen voor de foto ging nog. Maar naar elkaar moeten kijken, was toch even raar."



"Je kan moeilijk heel de tijd met uw bek op half zeven staan", riposteerde Tine. Na enig aandringen kwam er toch een zuinig zoentje van.



Zoals beloofd speelde Tine wel snel open kaart. "Ik moet eerlijk zijn: bij mij was het eerste momentje: 'oei', dat is mijn type niet. Ik heb altijd tegen de psycholoog gezegd dat ik die klik moet hebben, dan pas kan ik me op mijn gemak voelen. Ik heb niet geacteerd naar vriendelijkheid toe, ik vind u echt een toffe en wil nog veel van u te weten komen. Maar ik vind het jammer voor mezelf dat de chemie er niet is. Ik denk wel dat we goeie vrienden kunnen worden." Ben apprecieerde die eerlijkheid, samen zullen ze proberen om er toch nog het beste van te maken.



"Ik wil hem het gevoel geven dat ik geïnteresseerd ben, dat is ook echt het geval. Ik zit met mezelf een beetje in de knoop omdat ik er geen relatie in zie zitten, maar toch moet ik moeite doen om er het beste van te maken."

Evelien en Nicolas

Bij Evelien en Nicolas viel wel vuurwerk te bewonderen. "Van zodra we elkaar gezien hebben, hebben we nog geen twee seconden gezwegen. Zowel zij als ik, dus dat is een goed teken. Haar lichaam aanraken voelde heel juist. Als je fysieke aantrekking voelt naar iemand toe vind je dat ook niet erg om die aan te raken. Ik kneep in haar hand en zij kneep drie keer terug." Bij Evelien ging het op sommige momenten vanzelf. "Maar op andere momenten vroeg ik me dan weer af wat we aan het doen waren.



Tijdens de speech op het huwelijksfeest raakte Nicolas ook een emotionele snaar bij zijn familie. "Ik zal er alles aan proberen doen om te zorgen dat dit slaagt. Ik geloof er enorm in, zeker nu ik haar toch al een paar uur ken. En dan wil ik nog mijn ouders bedanken, die ondanks alles mij op de eerste plaats gezet hebben. Ik weet dat het niet altijd even gemakkelijk geweest is en dat we veel hebben meegemaakt, maar we zitten hier toch maar. Allemaal aan één tafel, en dat is het allerbelangrijkste."