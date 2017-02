Zo slaagt 'De Mol' erin om voor het eerst twee kandidaten samen te mollen

Mark Coenegracht

video Sluwheid van de Mol? Gespeelde of ongewilde domheid van een meederheid van de deelnemers aan het tv-spelletje? Niemand die het voorlopig weet. Zeker is dat de negen kandidaten die na aflevering één nog in 'De Mol' zaten, er veel, zoniet alles aan hebben gedaan om de allereerste afvaller, professor Hans De Winter (53), terug in de wedstrijd te krijgen. En zo diende 'De Mol' aan het einde van de tweede aflevering afscheid te nemen van twee kandidaten. Een primeur in de Vlaamse tv-geschiedenis. Geen wereldprimeur. In de Nederlandse versie van 'De Mol' werd al in 2005 deze truuk toegepast.





Verrassende dubbele exit aan het einde van de tweede aflevering van 'De Mol'. Eerst moest de 35-jarige personeelsmanager Jolien Paepen de wedstrijd verlaten. Een minuut ofwat later kreeg de 19-jarige Bouba Kalala, de nieuwe Vlaamse troetelbeer, de rode duim te zien. Geen van beide had na een paar dagen mollenjagen ook maar in de verste verte door wie met hun voeten had gerammeld. Zo gaven ze na de visie van de aflevering ruiterlijk toe. Als de kandidaten zelf na vijf dagen intens samen zijn en spelen niet eens door hebben wie de boel saboteert, laat staan dat de bevoorrechte kijker het dan al kan weten na iets meer dan twee uur zorgvuldig uitgekozen beelden om u op het verkeerde been te kunnen zetten. 'De Mol' is en blijft een tv-programma. Dat mag u zeker niet uit het oog verliezen bij het bedenken van alweer deze of gene complottheorie.



Complotten genoeg overigens in deze tweede aflevering. Niemand van de duo's of trio's slaagde er tijdens het eerste spel in om ook maar een handvol euro's te winnen. Of Hans definitief uit 'De Mol' te knikkeren. Wel integendeel. De helft van de spelers vond het leuker en beter om hem met een handvol 'pasvragen' nog wat meer kansen te geven om hem zijn plaats in de groep écht op te nemen. Lees ook Daar zijn ze al: de complottheoriën in De Mol

Werden we in deze tweede aflevering veel wijzer over doen en laten van een saboteur in 'De Mol'? Neen dus. Kregen we een uurtje leuke, bij wijlen hilarische maar zelden echt spannende televisie. Zeker weten. Al was het allemaal wat chaotisch. De groep werd voor een eerste groot spel opgedeeld in duo's en trio's. Niemand die de opdrachten tot een goed einde bracht. Met soms hilarische beelden hoe de kandidaten zichzelf en de boel belazerden. Herinner u nog hoe Hanne vorig seizoen het de hele tijd had over 'Return December', terwijl ze Elvis Presley de hele tijd de meestamper 'Return To Sender' hoorde zingen. Nu had Eline het over 'Ondon' als de naam van een boot, terwijl ze net had gehoord dat het over 'The Swallow of London' ging. Domme kandidate, slimme Mol... Of slimme kandidate, domme Mol? Of geen van beide en gewoon stress en zenuwen...



Of neem het geknoei met de dierenproef. Hilarisch hoe iedereen zijn uiterste best deed om het zaakje toch lichtjes in de soep te laten draaien. Geiten hopeloos lang melken, terwijl het met een hengeltje zoveel makkelijker was om een balletje te vissen, niet zien dat een deur openstaat of een paddeslot niet gesloten is, geen enkele slimme zet doen om het spel sneller te laten gaan. En toch, toch lukte het...

Totaal in de groepspot aan het einde van de tweede aflevering: 12.500 euro (er werd dus een schamele 4.500 euro verdiend). © VIER.

Onze voorlopige analyse Favoriete Mollen

Eline Michiels (24). Bevestigde haar Mol-status van vorige week. Laat zich overal rustig meedrijven, valt amper op, is nooit bepalend, maar gaat er ook geen enkele keer voor zorgen dat een proef wél eens zou lukken.



Davey Van Rode (28). Transfereren we na de tweede aflevering van Moljager naar Mol. Toonde weinig initiatief bij het eerste spel en was ook nauwelijks aanwezig in het grote dierenspel. Moedigde Eline wel aan om met 'Ondon' het foute antwoord te geven in het eerste spel. En dat voor een monitor op surfkampen.



De Moljagers

Marzena Juzba, Robin Justé en Sam Breemans. Gaan voor winst en het ontmaskeren van De Mol. Sam verraste vooral in de gospelproef. Kon daar op de meest geloofwaardige manier de boel probleemloos saboteren, maar zorgde er op zijn eentje voor dat de groepspot met 1.500 euro werd gespekt. Of hij is een prul-mol, of hij is een goed spelende kandidaat. In dat geval is het enkel afwachten of hij weet wie dan wel de Mol is.



Annelies Cooymans (50), Bertrand Verbeken (31). Profileerden zich vorige week tot groepsspelers. Bevestigden deze week hun status, of spelen het erg goed.



De Mol-stunt

Professor farmaceutische wetenschappen Hans De Winter (53). Lag er als ouderdomsdeken vorige week meteen uit, maar zorgde in aflevering 2 voor de verrassing. Werd door de groep niets in de weg gelegd om zich definitief in de groep te nestelen. Met dank aan de 'vrijstellingen' die sommigen helm gunden.



De verliezers

Na Jessica Ceuppens, moesten nu Jolien Paepen en Bouba Kalala het tv-spel verlaten. Beiden wisten niet wie 'De Mol' was. Jolien dacht dat het Bouba was. Bouba wilde niet zeggen op wie hij gegokt had. © VIER.