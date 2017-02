PREVIEW: dit is de eerste auditie uit The Band

Door: redactie

13/02/17 - 16u00

© Medialaan.

video Voortaan spat elke vrijdagavond het testosteron van het scherm in The Band op VTM. Tientallen mannen worden door hosts Laura Tesoro, Niels Destadsbader en Jim Bakkum het podium opgestuurd. Van stoere rockers tot straffe popstemmen: allemaal proberen ze een plekje in The Band te bemachtigen.

Ontdek hier de allereerste auditie uit The Band. De 20-jarige Joost uit Roosendaal breekt het podium alvast af met zijn auditie op Arme Joe van Will Tura. Joost is zanger in de poprockgroep Driftwood Penguins. Hij schreef zich samen met zijn bandleden Thomas en Job in voor The Band. Joost heeft de uitstraling van een echte rocker. Muziek is zijn grote passie. Hij gaf zelfs zijn studies op om er zich volledig aan te wijden. De hele wereld rondtoeren met een band, dat is zijn ultieme doel. Kan hij de publieksjury overtuigen? En pakt hij ook vakjuryleden Slongs Dievanongs, Kris Wauters, Min Hee Bervoets en Nielson in? Lees ook Daar is volgende nineties-reünie: na Get Ready! haalt ook Steps foute dansjes weer boven Bekijk meer video's van The Band 2017 op vtm.be