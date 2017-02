Ik, Matthias Schoenaerts van de Aldi? Ik zie de gelijkenis wel

ANNELIES ROEBBEN

Als je Bill Barberis ziet - 1.90 meter, 98 kilo spieren, ruige stoppels op de kin, schalks blinkende ogen en een acteurscarrière die steil omhoog schiet - zou je denken: die man weet verdomd goed waarnaartoe met zijn leven. Maar, zoals zo vaak: schijn bedriegt. "Van mijn ouders mocht ik niet naar de toneelschool. Pas op mijn 28ste had ik het lef om te rebelleren."

Bill Barberis is dé hunk van de Vlaamse televisie - daar zijn álle vrouwen, en niet enkel de 'Thuis'-fans, het toch over eens? Binnenkort verdwijnt zijn personage, loodgieter Toon, uit 'Thuis', maar niet getreurd: eind deze maand speelt hij mee in de Vlaamse romcom 'Allemaal Familie', zijn eerste grote filmrol. Hij vertolkt er de vrouwenmagneet Carl, een kok die doelloos door het leven sukkelt. Voor alle duidelijkheid: koken kan hij in het echt niet, een vrouwenmagneet is hij des te meer. Barberis: "Op het internet circuleren foto's van mij in bloot bovenlijf - gewoon beelden uit 'Thuis', toen ik in een of andere scène mijn T-shirt eens moest uittrekken. Het commentaar erbij is redelijk, euh, heftig (lacht)."