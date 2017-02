Steven Van Herreweghe keert weer naar Eén (en dat kondigt hij zo aan)

MC

Steven Van Herreweghe keert terug naar de VRT. © Kristof Ghyselinck.

video Twintig jaar nadat hij voor Ketnet een eerste keer televisiegewijs mocht experimenteren en toen, naar eigen zeggen, jongens pestte en meisjes kusjes gaf, keert Steven Van Herreweghe terug naar het oude nest. Niet langer meer als werknemer van productiehuis Woestijnvis, maar onder de vleugels van het kleine productiehuis 'Liefhebbers', dat eerder al Wim Lybaert en diens 'Het Goeie Leven' voor Eén maakte.

De 39-jarige Van Herreweghe, die zo'n tien jaar geleden binnen de kortste keren een tv-begrip werd dankzij programma's als 'De Jaren Stillekes' en 'De Pappenheimers', kon dat grote succes nadien niet vasthouden. Vooral de transfer van Woestijnvis naar SBS brak Steven zuur op.



Eerst was er de flop van de dagelijkse quiz 'Rasters', nadien bleek ook 'Het beste moet nog komen' niet te scoren. Ook een nieuw seizoen van 'De Pappenheimers' bleek geen succes. Van Herreweghe trok in oktober de deur van het productiehuis achter zich dicht.



Na een paar maanden heeft de tv-maker nu dus onderdak gevonden bij productiehuis 'Liefhebbers' en maakte hij op de Facebookpagina daar bekend dat hij naar Eén terugkeert om een nieuw studioprogramma te maken. Voorlopig wil niemand daar meer details over kwijt. "De voorbereidingen beginnen nog maar net", klinkt het bij de openbare omroep.