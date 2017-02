"Ze checkt ook je Facebook?!": koppels vertonen eerste barsten

© Screenshot.

TEMPTATION Gringo mag dan wel verantwoordelijk zijn voor het leukste tv-moment, dat wil niet zeggen dat de huidige deelnemers van Temptation Island niet hard hun best doen om hem van de troon te stoten. Ook vanavond was er weer een aflevering op de buis. Een ietwat tamme uitzending, maar wel eentje vol memorabele oneliners.

Verleider Alex ziet het daarentegen helemaal zitten. Hij wist alvast een date los te peuteren bij Rosanna - onder voorwaarde dat zij en Niels Temptation niet overleven weliswaar. Lize waarschuwt de Nederlandse 'dat hij het spel goed aan het spelen is', maar die vindt dat ze toch zo veel gemeen hebben en zo goed kunnen praten. Alex maakt zijn iets minder onschuldige bedoelingen daarop duidelijk met een fikse oneliner. Iets met handen en vogels in de lucht, maar dan anders. Card

Op date Veel tijd om te kniezen krijgen de kandidaten echter niet, want ze mogen voor het eerst op date vertrekken. Jefferson is nog niet over zijn zwak voor Danyla en kiest nogmaals de knappe dame. De twee mogen gaan dansen, en laat dat nu net iets zijn wat Lize hem verboden heeft. 'Kizomba' (!?) houdt alvast geen rekening met de 'er moet een arm tussenzitten'-regel. Card

Lize kiest voorspelbaar voor Ken en mag met hem Ghost-gewijs gaan pottenbakken. Al vonden wij Patrick Swayze toch romantischer dan de versiertrucs van Ken. 'Mag ik hem er niet even instoppen', klinkt het veelbetekenend, waarop Lize pareert met 'uw vinger moet dieper'. Card

Rosanna kiest voor Quinten en trekt met hem de bergen in. Ze is alvast helemaal betoverd door de aanwezige apen, 'want die doen haar aan Niels denken'. Card

Niels mag dan weer romantisch gaan paardrijden met 'lieve meid' Ashley. Al helpt deze laatste alle romantiek pardoes de wereld uit als ze ontdekt waarom amazones geen genitale piercings hebben. Om van het poepende paard nog maar te zwijgen. Card

Verleider Dylan slaagt er tijdens zijn date in om Jolien met een olifant te vergelijken. En ze lijkt nog vrij gecharmeerd door de opmerking ook. Card

En ook de date van Merijn en Pommeline verloopt niet helemaal naar wens. De chique maaltijd valt bij de heer niet helemaal in de smaak, want 'ik hou niet zo van groenten'. Pommeline vindt dan weer dat de wijn naar 'zure piemel' smaakt. Excuseer?



Haar kijk op Merijns relatie getuigt van iets meer inzicht. "Al die regeltjes, leven die in een klooster of zo?" Ze denkt dat ze wel een grote kans maakt bij de man, want 'die zijn elkaar aan het verstikken, en dat blijft niet duren'. Card

Kevin blijft tijdens zijn date met Lisa trouw aan zijn schaamloze zelf en denkt er niet aan om zich romantischer voor te doen dan hij in werkelijkheid is. "Al die kraampjes met wijvendingen, daar loop ik gewoon straal voorbij. Ik ga naar het eerste vreetkraam", klinkt het grootsprakerig. Als Lisa dan peilt of hij wel mee zou gaan met zijn eigen vriendin, blijft de man iets te eerlijk. Gelukkig trekt hij veel recht door een paar konijnenoren op zijn hoofd te zetten en een liedje te zingen. Werkt altijd. Card

Snoepwinkel De relatie tussen Lize en haar Jeffie vertoont intussen de eerste barsten. Lize is helemaal weg van verleider Ken en gelooft daarbij in een hogere macht. "Het lijkt wel of de programmamakers hem speciaal voor mij gekozen hebben." Jefferson vergelijkt het Temptation-moddergevecht ondertussen met een snoepwinkel. "Je wil alles eten, maar je mag niet van je mama." Hou die mama in je achterhoofd, Jefferson, en dan komt alles misschien nog wel goed. Card

Intussen beginnen ook de eerste stiekeme bedoeningen. Een tropische regenbui duwt de dames dichter bij hun vrijgezellen, en Rosanna kruipt gezellig in een hoekje met Alex. Ze heeft duidelijk niets geleerd uit het vorige seizoen en probeert de boel te beduvelen door haar microfoon af te dekken. Haalt helaas niets uit, Rosanna, en Alex wordt er alleen nog arroganter door.



Verleider Ken valt intussen voor zijn eigen trukendoos en maakt zowaar melding van enige gevoelens voor Lize, ook al is dat blijkbaar 'gay' om te zeggen (rol hier met je ogen). "Er gaat iets groeien", klinkt het. Wat dat is, valt nog af te wachten.



Bij Pommeline is er daarentegen geen sprake van warme gevoelens. De verleidster is het stilletjesaan zat dat Merijn haar gebruikt als klankbord om zijn relatie met Lisa te bezingen. "Het liefst pak ik nu de boot of het vliegtuig en ga ik naar huis", klaagt Merijn. Aan Pommelines gezicht te zien, heeft ze daar weinig op tegen. Card