Dit koppel zoekt fulltime naar De Mol: "Het is een verslaving"

Mathieu Goedefroy

7/02/17 - 18u01

© Mathieu Goedefroy.

video

Denk jij dat je zelf een beetje té verslingerd bent aan De Mol? Think again, want zo verslaafd als deze 'Mollenjagers' word je nooit. Jolien en haar vriend Jenno bekijken elke aflevering van het VIER-programma naar eigen zeggen minstens drie keer, en houden nauwgezet verschillende Excel-files bij om de Mol te ontmaskeren. "Het is een verslaving", vertellen ze aan onze videoreporter.



Als je de komende weken de 'mollenjacht' van Jolien & Jenno op de voet wil volgen, kan dat via hun YouTube-kanaal.