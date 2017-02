Hoe de eerste afvaller door 'De Mol' dubbel gepakt werd

Mark Coenegracht

Ze waren voor aanvang van de eerste aflevering van 'De Mol' met elf deelnemers -tien spelers en één Mol- en een uur later officieel nog met negen. Al worden er dat volgende week toch weer tien. 'De Mol' op zijn best, met niks dan verrassingen dus. De Mol-kijkers kregen amper de tijd om Jessica 'Jess' Ceuppens, een knappe studente lichamelijke opvoeding die het enkele jaren geleden bijna tot Miss Brussel schopte, fatsoenlijk te leren kennen. Bij de allereerste grote testronde kreeg ze de fatale rode duim te zien en mocht ze, neen moest ze, huilend, het spel verlaten.

Met het vertrek van Jess als eerste Mol 2017-deelneemster, kunnen er na amper één aflevering nog maar vier vrouwen 'De Mol' zijn of 'De Mol' winnen. Daar staat een legertje van mannen tegenover. Na 20 minuten 'Mol' waren ze nog maar met zes, want professor en ouderdomsdeken Hans De Winter werd door de helft van de kandidaten met de glimlach en de gedachte 'toen waren we nog met negen kleine negers' richting exit gespeeld. Maar volgende week maandag zullen toch zeven mannen in 'De Mol' spelen...



En zo werd sympathieke Jess dus twee keer door 'De Mol' in snelheid gepakt. Een eerste keer door als eerste het spel te moeten verlaten -iemand moet de echte loser zijn-, een tweede keer toen bleek dat 'De Mol' op slinkse wijze prof Hans toch weer in het spel had gesmokkeld. Lees ook Zo paranoïde zijn tv-makers om 'De Mol' geheim te houden

Wie van deze vijf vrouwen en zes mannen is de Mol?

Psychologische terreur 'De Mol 2017' begon met een klapper van formaat. Een beginscène die ruim twintig minuten duurde en zo uit de Van Looy-film 'De Premier' geknipt hadden kunnen zijn. Niet tien maar elf spelers en speelsters werden aangevoerd in een stoet dure BMW's en ondergingen onmiddellijk psychologische terreur. Voor het groepsgevoel gaan of voor individueel succes. Of al dan niet een eerste Mol-daad plegen. Davey, Marzena, Jolien, Robin en Sam klopten het snelst af. Eline was nummer zes. Ze was of te traag of kan De Mol zijn.

Zuid-Afrika Met een vingerknip verhuisde 'De Mol' van Deurne Luchthaven naar Kaapstad, in Zuid-Afrika. Waar de groep meteen begon aan een reeks spelletje smet hoog psychologisch niveau en waarbij duo's moesten gevormd worden. Onmogelijk om daar met zekerheid een mol of valse mollen aan te duiden. Al deed Bertrand, die zichzelf bijvoorbeeld een sterke loper vond, wel heel erg zijn best om verdacht te raken. Of om de boel te saboteren. En wat te denken van het duo Marzena-Jolien, die in de rugzakken van alle kandidaten mochten snuffelen en daar dertig kilo mochten uithalen. Goed voor een pak informatie en, indien, nodig, een paar handige, onopgeperkte sabotage-acties.



Hoe gemeen 'De Mol' voor de kijker kan zijn, werd tijdens het laatste deel van het programma duidelijk. De kandidaten werden in duo's ingedeeld en moesten geblinddoekt en zonder voorkennis op een matras vallen of in de diepte vallen. 'De Mol' kon of wilde hier niet saboteren. Benieuwd wat daar helemaal aan het einde van het spel zijn uitleg voor zal zijn...



Totaal in de groepspot aan het einde van deze aflevering: 8.000 euro.

Favoriete Mol Eline Michiels (24). Is de traagste van de zes 'kloppers' in het openingsspel. Zorgt dus sowieso dat de groep 5.000 euro kwijt is, maar maakt zich niet verdacht, want enkel de vijf snelsten hebben onmiddellijk een ticket Zuid-Afrika beet. Kan zich met Molkennis nadien uiteraard moeiteloos plaatsen. Quizt later bijzonder stuntelig , maakt er een compleet zootje van. Zo weet onze inspectrice niet in welke provincie de Oostkantons liggen. Opvallend, te opvallend, of misschien net weer niet.

De échte Moljagers Davey Van Rode, Jolien Paepen, Marzena Juzba, Robin Justé en Sam Breemans. Gaan voor eigen winst, zijn niet uit op de groepspot en maken dat in het eerste spel meteen ook duidelijk. Ze gaan dus ofwel helemaal voor de overwinning. Of één van hen is een gehaaide Mol. Met tip voor Marzena.

De sociale Molloten Annelies Cooymans (50), Bertrand Verbeken (31) en Bouba Kalala (19). Profileren zich meteen tot groepsspelers. Zijn dat ook, of spelen het erg goed.

De Mol-stunt Professor farmaceutische wetenschappen Hans De Winter (53). Lag er als ouderdomsdeken meteen uit, maar verscheen aan het einde van de uitzending in het trailerfilmpje voor volgende week toch als 'onverwachte gast'. Hans moet in aflevering 2 voor de verrassing zorgen.

De verliezer Jessica Ceuppens (24), uit Jette. Speelde naar eigen zeggen geen komedie, maar was volledig zichzelf. Niet altijd de beste manier om het ver te schoppen in 'De Mol', zo blijkt uit de geschiedenis van dit tv-spelletje. Haalde weliswaar een ex aequo, maar bleek te traag bij het invullen van de 20 prangende vragen. En kreeg dus als eerste een rode duim.

De leukste quotes Eline: 'Met goed zijn kom je nergens in de wereld'



Bertrand: 'De mensheid trekt op niks, allemaal een bende egoïsten. Ja, de groep is in twee gesplitst.'



Bouba: 'Judassen. Judassen...'.

Bouba (bis): Ik heb nog nooit zoveel stress gehad'



Marzena: 'Oh neen, kutzooi'

Marzena (bis): 'Mijn bijnaam is de bitch'



Robin (over Bertrand): 'Een sportman die niet kan volgen en loopt als een oude zak...'



Bertrand (tegen Robin): 'Zwijg, zeg ik, zwijg. Gewoon zwijgen, gewoon lopen'.

Eerste 'exit' student Jesse: 'Hoe stom, me in snelheid laten pakken' © VIER. 'Zeg maar Jess', zo opent Jessica Ceuppens, de knappe studente lichamelijke opvoeding en een paar jaar geleden nog in de running om Miss Brussel te worden, ons gesprek. Jess moest als allereerste 'De Mol' verlaten en dat deed duidelijk pijn.



'Ginds dacht ik nog dat Hans als allereerste De Mol had moeten verlaten, maar toen ik aan het einde van de uitzending gisteren zag dat ik eigenlijk de primeur beet had en wél als eerste uit het programma lag, pikte dat wel even. Neen, ik vond het vooral jammer dat ik zo snel iedereen moest achterlaten. Gelukkig kon ik die ene dag die ik na mijn exit vrij had in Kaapstad nog de zwartvoetpinguïns die in het doprje Boulders bij Simons Town, gaan bezoeken. Ik ben namelijk gek van pinguïns', lacht Jess, voor wie 'De Mol' dus al na drie dagen over en uit was. Enkel genekt door een slechtere tijd bij het invullen van de vragen, want een ex aequo.



'Dat was helemaal stom. Op gewone examens ben ik altijd als eerste klaar. En nu laat ik me in snelheid pakken. Wat me genekt heeft? Na drie dagen kun je onmogelijk alles weten over alle tegenstanders. Ook al omdat ik geen die hard-speelster ben. De kijker heeft me gisteren gezien zoals ik echt ben. Ik heb geen seconde komedie gespeeld. Dat had ik me vooraf ook voorgenomen. Waar het fout is gelopen? Daar mag ik niks over zeggen hé'.