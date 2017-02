Dit zijn de vier koppels van 'Blind Getrouwd'

Door: redactie

6/02/17 - 21u45

Veerle en Nick. © Medialaan.

Vorige week beten Evelien en Nicolas de spits af in het tweede seizoen van Blind Getrouwd: zij gaven elkaar als eersten het jawoord. We maakten toen ook kennis met Veerle en Nick. Ondertussen zijn ook de twee andere koppels gekend: ook Ben en Tine en Sally en Mathias zijn de waaghalzen die elkaar voortaan man en vrouw mogen noemen.

De aflevering begint met Nick en Veerle. Zij vernamen vorige week al dat de experts hen als een goede match beschouwden. Vandaag maken ze voor het eerst met elkaar kennis in de trouwzaal. Spraakwaterval Nick steekt zijn enthousiasme over zijn nieuwe bruid niet onder stoelen of banken en ook Veerle is op het eerste gezicht tevreden, al moet ze nog even wennen: "Ik ben het niet gewoon dat iemand zoveel tegen me zegt, zeker niet op zo korte tijd," vertelt de 35-jarige IT-specialiste.

Vertrouwen

Ben en Tine waren de eerste nieuwe match van deze week. Ben, een dertigjarige softwareontwikkelaar, kan naar eigen zeggen geen minuut stilzitten. De muziekliefhebber heeft meer dan twintig gitaren in zijn bezit en speelt bij drie rockbands. Zijn hobby's ziet hij als een van de verklaringen waarom hij nog steeds single is: "het is nogal een mannenwereld," verklaart hij. Zijn deelname is een uitdaging: "Zolang je je schouders eronder zet, is alles wel mogelijk," zegt hij. Of zijn hond nog bij hem in bed zal mogen slapen eens hij getrouwd is, is nu nog de vraag.



Tine is een 29-jarige laborante uit Rijkevorsel. Vertrouwen ligt bij haar heel gevoelig en haar nieuwe partner zal echt haar vertrouwen moeten winnen. Op haar grote dag is Tine op van de zenuwen en de traantjes vloeien rijkelijk, maar bij haar eerste ontmoeting met Ben is het ijs meteen gebroken en is ze meteen erg op haar gemak. Uiterlijk is hij niet haar type, "maar ik ga hem sowieso een kans geven", zegt ze.