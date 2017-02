Zo paranoïde zijn tv-makers om 'De Mol' geheim te houden

Dieter Bernaers

6/02/17 - 07u10

De 11 kandidaten van 'De Mol'. © VIER.

'Jy moet niemand vertrou nie.' De baseline van de nieuwe reeks van 'De Mol', die vanavond start op VIER, is evengoed van toepassing voor de programmamakers. Om de identiteit van het hoofdpersonage geheim te houden tot op het laatst, gaan ze héél ver. "Het is constante achterdocht. Zeg maar paranoia."

'Eén iemand is een verraaier': het promofilmpje voor de nieuwe reeks van 'De Mol' verraadt dat het programma deze keer is opgenomen in Zuid-Afrika. De opnames duurden een maand en vonden plaats in het najaar van 2016 - een preciezer tijdstip willen de makers niet bekendmaken. Feit is dat tussen de eerste opnamedag en de uitzending van de finale (27 maart) minstens vier maanden liggen. Een periode waarin de makers er alles aan doen om de identiteit van de mol geheim te houden. "Want als morgen iemand twittert dat X of Y de mol is en daar een sluitend bewijs van levert, is het programma om zeep", zeggen ze bij VIER. "Dat mag dus écht niet gebeuren."