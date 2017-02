"Oplichter eersteklas. En nu op tv pronken met ons geld"

BJORN MAECKELBERGH

Nog voor de eerste uitzending van het nieuwe seizoen van 'The Sky Is The Limit' komt het nieuwe miljonairsgezicht Dave Wauwermans (47) al in opspraak. "Een eersteklas oplichter", zegt Koen Tombeur, die een proces tegen hem won en nu slachtoffers groepeert. "Hij heeft mijn toekomst kapotgemaakt."

De trailer voor de eerste aflevering van 'The Sky Is The Limit' morgenavond toont naast vertrouwde gezichten als stellingbouwer Michel Van den Brande en selfmade-zakenman Philip Cracco ook een nieuw gezicht: dat van Dave Wauwermans. "Ik pak geregeld de heli. Want time is money", zegt hij. Vervolgens tonen ze hem liefkozend in een golfkarretje met zijn Oekraïense schone Kristina. "Als je in dromen gelooft, is alles mogelijk", sluit hij het promofilmpje af.



"Elke keer als ik die beelden zie, moet ik bijna overgeven", zegt Koen Tombeur (33) uit Lier. "Die man heeft me jaren stress bezorgd en een bom geld gekost."



