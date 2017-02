Albertine (82) uit 'Hallo Televisie' weer achter stuur na beroerte: "Groen licht van dokter, mét grote onderscheiding!"

Door: redactie

6/02/17 - 05u30

© Jan Aelberts.

video Goed drie maanden na haar beroerte is Albertine De Bondt (82), bekend van 'Hallo Televisie!', er weer helemaal bovenop. De dokter heeft zelfs groen licht gegeven om opnieuw achter het stuur te kruipen, tot haar grote vreugde. "Hier kijk ik ongelooflijk hard naar uit", klinkt het met één voet in de wagen.

Op 21 oktober van vorig jaar zag het er best benard uit voor Albertine, die samen met vriendin Mathilde de sympathiekste verschijning vormt in het Eén-programma 'Hallo Televisie!'. Tijdens de opnames bij haar thuis in Wolvertem, kreeg ze plots een beroerte. Maar amper drie maanden later is ze er weer helemaal bovenop. Van de verlamming van haar rechterkant of de moeite die ze had met praten, is niets meer te merken. En voortaan tuft ze ook weer met haar autootje door Wolvertem en omstreken. Lees ook Albertine (82) krijgt beroerte tijdens opnames 'Hallo Televisie!'

Uniek De neurologische tests heeft ze dan ook met glans doorstaan. "Een hele voormiddag heb ik daarvoor in het ziekenhuis gezeten", vertelt ze. "'Een dame van 82 die zo goed scoort, dat is uniek', zei de dokter. 'Jij mag de deur uitgaan en niet meer terugkomen'. Ik krijg dus zelfs geen testperiode van drie maanden opgelegd. Van de duizend patiënten die ze daar na een neurologisch probleem onderzoeken, slagen er maar vijf voor die tests. Ik ben er zelf fier op dat de dokter dat zo gezegd heeft - en hij is streng, hoor. (lacht) De tests zelf waren vooral gericht op coördinatie. Ik moest onder meer een parcours te voet afleggen. Ik ben bij vijf verschillende dokters geweest, maar hij moest het finale oordeel vellen."



Toch was ook Albertine een beetje verrast door de uitkomst. "Ik had eigenlijk verwacht dat ik niet meer zou mogen rijden... Ik had me zelfs voorgenomen om het me niet te veel aan te trekken. Het was dan ook een geweldig gevoel toen ik dan toch groen licht kreeg. Met grote onderscheiding dan nog!"

Boodschappen en familie Het was van die zwarte dag in oktober geleden dat Albertine nog in de auto gezeten had. "Ik ben erg gelukkig, al ga ik zeker niet overdrijven. Ook zal ik voortaan autosnelwegen vermijden. Die zijn te druk en te snel. Het voornaamste is dat ik mijn boodschappen kan doen en mijn familie kan bezoeken. Verder dan mijn schoonzus in Lennik (ongeveer 25 kilometer, red.) zal ik niet gaan - en dan ook enkel via binnenwegen. Het is alleszins een opluchting, want nu moet ik geen 'schoon woorden meer gaan geven' opdat mensen iets voor mij zouden doen. De Aldi was immers net te ver om te voet te gaan..."



Goed 4,5 jaar geleden was Albertine nog betrokken bij een ongeval op de Merchtemsesteenweg. "Ik ben toen aangereden", vertelt ze. "De brandweer heeft me zelfs moeten bevrijden. Ik heb daar toen een gebroken been aan overgehouden... Sindsdien heb ik deze tweedehands Toyota. Ik ben intussen al eens van mijn garage naar mijn voordeur gereden en dat ging goed. Het is een deel van mijn vrijheid dat ik terugkrijg."