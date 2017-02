Een Temptation-ster op je feestje? Daar betaal je 375 euro voor

Door: redactie

4/02/17 - 09u41 Bron: Het Nieuwsblad

Deze verleidsters zijn al na één aflevering van Temptation Island razend populair. © Vijf.

Ashley, Parastoo, Danyla en Ken, sinds hun verschijning afgelopen woensdag in Temptation Island werden ze plotsklaps bekend om hun verleiderkunsten. Je kan deze vrijgezellen in levenden lijve ontmoeten, maar daar moet je wel een flink bedrag voor neertellen. 375 euro voor een selfie en een acte de présence van 90 minuten.

Smeed het ijzer als het heet is, moet Gilles Gobin van talentenbureau Star Entertainment gedacht hebben. Net als vorig jaar nam het bureau enkele van de vrijgezelle mannen en vrouw van Temptation Island onder de arm. Je kan deze 'sterren' boeken om op je feestje te verschijnen, maar ze doen ook fotoshoots en reclamecampagnes. Dat meldt Het Nieuwsblad vandaag.



Ook al is het programma nog maar net begonnen, toch zijn Ken, Ashley en co al razend populair. Volgens Gilles hebben al meer dan 40 mensen een aanvraag voor een boeking ingediend.



Een ding maakt het talentenbureau duidelijk: voor een escorte moet je niet bij Star Entertainment zijn. Over andere opdrachten en de prijs kan wel onderhandeld worden.