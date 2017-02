Wie van deze vijf vrouwen en zes mannen is de Mol?

Door:

video Fans van De Mol kunnen nu al beginnen gissen, de programmamakers hebben de kandidaten van het nieuwe seizoen gelost. En er is al meteen een verrassing: het zijn er geen tien maar elf deze keer. Wie van deze vijf vrouwen en zes mannen krijgen de kans om met presentator Gilles De Coster naar Zuid-Afrika te vertrekken? Je ontdekt het maandag op VIER.

Gilles De Coster onthulde in december al dat de kandidaten in het vijfde seizoen van De Mol het in Zuid-Afrika tegen elkaar zouden opnemen. Vandaag maakt zender VIER ook de kandidaten bekend die vanaf maandag hun beste speurkwaliteiten bovenhalen. Eén ding staat nu al vast: één van hen is een verrader. Lees ook Ga nu ook thuis op zoek naar 'De Mol'

"Die verraad begin weer": bekijk de eerste beelden van 'De Mol' in Zuid-Afrika

Annelies Deze leerkracht godsdienst houdt van koken, feestjes geven en het organiseren van kwissen. Annelies (58) omschrijft zichzelf als hulpvaardig. Wordt zij de mama van de bende? © Vier.

Bertrand Dat Bertrand (31) zich inschreef voor De Mol, zal voor zijn omgeving wel geen verrassing geweest zijn, aangezien hij zichzelf als nieuwsgierig omschrijft. In het dagelijkse leven verdient hij zijn centen als marketing manager bij Delhaize. © Vier.

Sam Amper 24 jaar is Sam en hij kan al met veel fierheid zeggen dat hij de heetste peper ter wereld gekweekt heeft. In zijn auditiefilmpje wordt meteen duidelijk dat deze showroomadviseur bij BMW het goed kan uitleggen. © Vier.

Bouba De benjamin van de bende is de piepjonge Bouba: amper 19 jaar. Hij zit nog op de schoolbanken en is als dj helemaal gepassioneerd door muziek. Door zijn jonge leeftijd niet meteen de hoofdverdachte, maar als we één ding geleerd hebben uit de voorgaande seizoenen is dat in De Mol alles mogelijk is. © Vier.

Davey Met zijn tatoeages en lange haar is Davey (28) de stoerste van de kandidaten. De houtbewerker omschrijft zichzelf als oprecht, een afleidingsmanoeuvre van een slinkse mol? © Vier.

Eline Heeft Eline als politie-inspecteur een streepje voor op de rest? Weet zij met haar speurneus beter dan de andere kandidaten waar ze op moet letten om een verrader te ontmaskeren? Dat zullen we maandag in de eerste aflevering ontdekken. © Vier.

Hans De 53-jarige professor in de farmaceutische wetenschappen zal wel blij zijn met Zuid-Afrika als bestemming, want hij is verzot op reizen. Hoe hij zijn plaatsje in de groep zal veroveren wordt wel spannend. Hans beschrijft zichzelf als weinig empathisch en een dominante persoonlijkheid. © Vier.

Jessica Blondine Jessica (24) is een sportieve dame, die goed tegen haar verlies kan. Maar dat staat deze studente lichamelijke opvoeding niet in de weg om er telkens helemaal voor te gaan. Wel zal Jessica moeten opletten dat haar overenthousiasme haar geen parten gaat spelen. © Vier.

Jolien Jolien (35) stelt zichzelf aan de pers als 'manipulatief' voor. Dat is niet iets wat een slimme Mol zou doen, toch? Of net wel om de aandacht af te leiden? Overdag werkt ze als personeelsmanager bij Synergie, daarnaast is ze dol op tennis, zwemmen en reizen. Ze neemt deel aan het programma voor wat meer avontuur in haar leven. Het was dat of een affaire, lacht ze in haar auditiefilmpje. © Vier.

Marzena Als kind kwam Marzena (28) in West-Vlaanderen terecht, of all places. Nu werkt ze als regioverantwoordelijke bij Coca-Cola. Ze is verzot op thrillers en series en met haar deelname aan De Mol komt ze er nu zelf in eentje terecht. © Vier.

Robin Hoe laborant Robin (44) gaat presteren tijdens de opdrachten is nog maar de vraag. Hij geeft toe dat hij schrik heeft in het donker en dat hij niet van hoogtes houdt. Ook is deze sportieveling gesteld op zijn luxe. Slapen in een tent zit er dus niet in voor Robin. © Vier.