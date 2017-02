Hilarisch: Temptation Island, maar dan nuchter

Door: redactie

2/02/17 - 23u48

video In het Canvas-programma 'De Ideale Wereld' werd VIJF-publiekstrekker 'Temptation Island' vanavond op de korrel genomen. Met het satirische 'Temptation Island: nuchter', gaven de makers van 'De Ideale Wereld' een idee van hoe het programma zou verlopen als alle alcohol op het eiland gebannen zou worden.

Op de dag dat het verleidingsprogramma op de buis verscheen - 1 februari - ging namelijk ook de Tournée Minérale van start. De Tournée Minérale is een actie waarbij mensen een maand lang geen alcohol drinken. "Kunnen vier goedkoper sloeries en evenzoveel randdebielen elkaar nog verdragen als ze elkaar 11 dagen lang nuchter zien?" is dan ook de hamvraag waar de satirische versie mee begint.



Ultieme relatietest

Een gedesillusioneerde 'deelneemster' beantwoordt die vraag tegen het einde van het filmpje: "11 dagen zonder alcohol is echt wel de ultieme relatietest." Een ding is duidelijk: alcohol speelt een enorme rol in het verleidingsproces. Of zoals de 'producer' van de nuchtere versie van het programma het zegt: "98 procent van het budget - uitgespaard."