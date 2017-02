Deze 5 topfilms kan je dit weekend op tv zien

© rv.

Drama, suspens, actie. We krijgen het weer allemaal op de tv dit weekend. Haal de dekentjes maar al boven, gooi de beentjes op de poef en hou de digicorder in aanslag. Deze vijf filmtoppers zullen je weekend kleuren.

Red Dragon In 2002 trok Anthony Hopkins voor de laatste keer zijn grijze overall aan voor zijn rol als Hannibal Lecter. 'Red Dragon', een prequel van 'The Silence of the Lambs' en een remake van 'Manhunter' uit 1986, is nog altijd een van de beste thrillers van het nieuwe millennium. Naast opnieuw Hopkins mag ook Ralph Fiennes een dikke pluim op zijn hoed steken. Wat een fantastische acteur.



FBI-agent Will Graham (Edward Norton) slaagt erin kannibaal Hannibal Lecter te vatten. Enkele jaren later moet hij opnieuw aan de slag, want seriemoordenaar 'De Tandenfee' slacht hele gezinnen af. Omdat het onderzoek muurvast zit, moet hij ten rade bij Hannibal. Maar die is niet erg gewillig om te helpen.



'Red Dragon', vanavond om 20.40u op CAZ.

The Avengers Regisseur en scenarist Joss Whedon maakte in 2012 de ultieme superheldenfilm. Spectaculaire actiescènes en geestig gekibbel tussen Tony Stark en zijn medehelden maken van 'The Avengers' een waar genot. En steracteurs Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson, Chris Evans, Chris Hemsworth en Scarlett Johansson lopen elkaar op geen enkel moment voor de voeten.



Wanneer een onverwachte vijand de veiligheid van de hele wereld bedreigt, heeft Nick Fury (Samuel L. Jackson), directeur van de internationale vredesmacht S.H.I.E.L.D., The Avengers nodig om de wereld te redden. Het team bestaat uit Iron Man (Robert Downey Jr.), Incredible Hulk (Mark Ruffalo), Black Widow (Scarlett Johansson), Thor (Chris Hemsworth), Hawkeye (Jeremy Renner) en Captain America (Chris Evans).



'The Avengers', vanavond om 20.40u op Q2.

Forrest Gump Een klassieker die je nooit genoeg kan gezien hebben. Tom Hanks had het jaar voordien nog een Oscar gewonnen voor 'Philadelphia' maar mocht meteen een nieuw exemplaar in zijn kast zetten. "Life is like a box of chocolates, you never know what you're gonna get": klef in eender welke andere film, maar Forrest maakte er een onvergetelijke oneliner van.



Forrest Gump (Hanks) stond niet op de eerste rij toen intelligentie werd uitgedeeld, maar dat weerhoudt hem er niet van om een grote rol te spelen bij diverse belangrijke gebeurtenissen in de Amerikaanse geschiedenis. Zo zien we hem in Vietnam vechten en Elvis en JFK ontmoeten. Tussen deze gebeurtenissen door komt hij eens in de zoveel jaar zijn grote liefde Jenny (Robin Wright) tegen.



'Forrest Gump', vanavond om 21.15 op Eén.

Sleepers Een aangrijpende film die in twee delen is gekapt, waardoor er een hartverscheurend drama en een rechtbankthriller overblijven. Regisseur Barry Levinson wou met dit waargebeurde verhaal de verwoestende gevolgen van een verblijf in een jeugdinstelling aan de kaak stellen. Hij vergaloppeerde zich daarbij misschien een beetje aan het omvangrijke plot, waardoor het verhaal wat aan scherpte verliest. Gelukkig zijn Robert De Niro en Dustin Hoffman opnieuw in hun element.



Vier jongeren houden zich in de New Yorkse wijk Hell's Kitchen bezig met kruimeldiefstallen, maar op een dag doden ze per ongeluk bijna een man. De kereltjes komen voor één jaar in een jeugdinstelling terecht, waar ze seksueel en psychologisch mishandeld worden door bewaker Sean Nokes (Kevin Bacon). Tien jaar later zien Tommy en John hem terug in een bar. Ze besluiten wraak te nemen.



'Sleepers', vanavond om 23.10 op VIER.