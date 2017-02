Pommeline en fiere mama Chantal kijken samen naar Temptation Island op café

Door: Yannick De Spiegeleir

1/02/17 - 22u23 Bron: Eigen berichtgeving

© Didier Verbaere.

video In Café 1900 in in Heusden waren alle ogen tijdens de uitzending van de eerste twee afleveringen van 'Temptation Island' gericht op de rondborstige Pommeline Tillière. Als het 22-jarige fotomodel met '400 cc aan humor' niet aan het werk is in het Tattoo atelier Gino in Wetteren, hangt ze er vaak aan de toog bij haar mama Chantal Backx. In café De Viking in Gent kwamen Jefferson en een aantal verleidsters dan weer opdraven.

Een vijftigtal vrienden, klanten en familieleden van Pommeline zakte gisteren naar Café 1900 af. Ook Pommeline was er. "Ik wou de eerste afleveringen hier bij mijn mama bekijken alvorens we met de andere deelnemers nog een stapje gaan zetten", lacht Pommeline. "Ik ben blij dat de uitzendingen gestart zijn. Ik kreeg heel wat positieve reacties op mijn deelname. En natuurlijk ook negatieve maar dat is jaloezie en daar trek ik me niks van aan", besloot ze. En als ze bij haar eerste passage op het grote scherm meteen in de groep gooide dat ze al wild wordt 'als ze een piet ziet', barstte het hele café in lachen uit. Zoveel is duidelijk. In Café 1900 zitten enkel fans van de verleidster uit Heusden.