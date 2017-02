Jefferson en verleidsters kijken samen met volle Viking naar Temptation Island

Door: Yannick De Spiegeleir

1/02/17 - 22u23 Bron: Eigen berichtgeving

Kandidaat Jefferson en enkele verleidsters kwamen naar café De Viking voor de eerste Temptation Island-aflevering. © James Arthur.

Gent Net als vorige jaren lokte café De Viking aan de Heuvelpoort opnieuw een vol huis voor de uitzending van de eerste aflevering van een nieuw 'Temptation Island'-seizoen.

Grote troef was de aanwezigheid van enkele deelnemers en verleidsters uit de serie zoals Jefferson, Jolien en Danyla. "Het is pure fun om hier vanavond zelf aanwezig te zijn en ik moet je zeggen aan Temptation deelnemen was één van de fijnste ervaringen in mijn leven. Het is zeker het kijken waard", lacht Jefferson.



De 'ultieme relatietest' op groot scherm lokte in De Viking voornamelijk een jong publiek met giechelende meisjes en geilende jongens. Vooral toen verleidster Pommeline op het scherm verscheen, dampten de ruiten van het café nog iets meer aan. Ook de komende weken zendt De Viking alle afleveringen van Temptation Island uit op groot scherm.