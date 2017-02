"Geef daklozen liever geld dan eten"

KATRIEN DE MEYER

Op kerstavond trok tv-maker Wannes Deleu (33) de deur van zijn nieuwe huis achter zich dicht om een ijsmaand lang als dakloze te leven. Vanaf vanavond op Eén: zijn zuurverdiende lessen. "Geef daklozen liever een centje dan een stuk pizza. Gun het hen dat ze er zelf iets mee kopen, al is het Cara-pils of roltabak. Dat zélf kunnen kiezen, maakt dat ze zich toch nog mens voelen."

Op 24 december, vlak voor het kerstdiner, gaf Wannes zijn smartphone en portefeuille aan zijn vriendin, speldde hij zich een GoPro-camera op de borst en stapte het huis uit. Helemaal alleen de Antwerpse vrieskou en een januaristorm tegemoet. Het enige toegelaten contact met zijn normale leventje: een locker in een postkantoor dat als een doorgeefluik diende voor volle geheugenkaarten en batterijen voor zijn camera.



Toiletbezoek

De freelance tv-maker - ook eindredacteur van tv-shows als 'Jonas & Van Geel' - had net een te verbouwen huis gekocht in Borgerhout. Eén zonder deftige badkamer en de hele keuken nog ontmanteld. "Ons toilet heeft nog geen deur, maar wát heb ik onze bouwwerf gemist. Kunnen plassen wanneer je moet plassen is een ongelooflijke luxe. Toiletbezoek is één van de meest ontmenselijkende aspecten van dakloos zijn. Het is opletten voor GAS-boetes, en de inloophuizen zijn beperkt open. Ik probeerde mijn geld te sparen voor één koffie op het juiste moment. Met een hamburger van 1 euro bij McDonald's probeerde ik zo lang mogelijk te blijven zitten in de warmte, soms tot drie uur."



Kleingeld

"Vroeger schudde ik meestal wat kleingeld uit m'n zakken voor een dakloze en ik ga dat blijven doen, maar niet meer of minder dan voordien. Ikzelf zou wel geen eten meer geven, enkel geld. Mensen bieden daklozen met de beste bedoelingen een stukje pizza aan als ze de take-away uitstappen of ze bestellen een extra hamburger bij de Quick. Dat is fantastisch. Maar soms héb je gewoon al gegeten. Wees dus niet beledigd als de dakloze 'Neen, dank u' zegt tegen dat stuk pizza. Denk dan niet: 'Ahà! Het is meneer enkel om drank, sigaretten of drugs te doen.' Ik weet nu hoe vernederend bedelen is. Het enige wat je op straat nog tot mens maakt en van de dieren onderscheidt, is zélf kunnen kiezen tussen een blik Cara-pils, een pak roltabak of iets anders. Voortaan gun ik het bedelaars van hárte dat ze met mijn centje alcohol kopen."



'Op Straat', vanaf vanavond om 21.25 uur op Eén.



