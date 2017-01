Hij was de échte ster van de eerste aflevering van Blind Getrouwd: Twitter gaat uit zijn dak voor broer Evelien

Koen Van De Sype

31/01/17 - 15u37 Bron: Twitter

Dean en Evelien op weg naar haar huwelijk. © vtm.

Heel wat Twitteraars weten niet waar ze het hebben na de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'Blind Getrouwd'. En nee, niet voor Evelien en Nicolas, die gisteravond in het huwelijksbootjes stapten, maar voor de broer van de bruid: Dean Baten.

"Kan de broer van Evelien wat meer in beeld komen? Eventueel shirtless?", "Als de broer van Evelien ooit meedoet aan het programma schrijf ik me ook in" en "Die mag bij mij wel eens op bezoek komen": de reacties op de passage van Dean Baten in het populaire vtm-programma waren unaniem.



Warm

Zelfs vrt-gezicht Danira Boukhriss kreeg het warm toen ze hem over het scherm zag passeren. "Evelien en Nicolas trouwen vanavond toch al he? Of moet ik nog een week wachten om haar broer in kostuum te zien?", klonk het. Ze werd bediend op haar wenken. Achteraf tweette Dean nog de vraag terug of ze het mooi had gevonden."