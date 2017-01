Temptation Haroon: "Ik keek elke aflevering met een andere vrouw in mijn bed"

Door: redactie

Dankzij het nieuwe seizoen van Temptation Island kunnen we ons weer wentelen in een flinke portie plaatsvervangende schaamte. Voor ex-deelnemer Haroon Nazir (24) betekende het programma bijna het einde van zijn relatie met Ayse. 'Ik liep een tijdlang van de ene vrouw naar de andere, maar Ayse blijkt de ware', vertelt hij nu in Story.

Haroon Nazir - 'je hebt kijken en je hebt kijken kijken' - nam vorig jaar samen met zijn vriendin Ayse deel aan Temptation Island. Tijdens het programma bleek al snel dat hij wel openstond voor een flirt, maar het was pas na de opnames dat het vlees van de Nederlandse spierbundel écht te zwak bleek. Door de populariteit van het programma stonden hele hordes gewillige vrouwen klaar om hem de nacht van zijn leven te bezorgen. "Al die vrouwen waren uit op één ding", aldus Haroon. Het sloeg iedereen dan ook met verstomming toen Haroon en Ayse in september aankondigden opnieuw een koppel te zijn. Hoelang zou dat blijven duren? "Als het van mij afhangt, voor altijd. Het gaat hartstikke goed tussen ons", zegt hij nu. "Maar het is wél écht kantje boord geweest. Ayse was na al mijn avontuurtjes helemaal klaar met mij. We hebben zo'n heftige periode achter de rug. Dagelijks hing ik aan de lijn om haar ervan te overtuigen dat ik echt veranderd ben. Ik heb moeten bewijzen dat ik veel serieuzer ben en geen interesse meer heb in andere vrouwen. Dat mag ook wel, binnenkort word ik 25. Ik heb ook geen spijt dat ik deelgenomen heb. Ik was gewoon nog niet oud en wijs genoeg, denk ik. Het jongetje in mij had nog behoefte om te flirten."

Geheimen

Zijn relatie met Ayse is wel ontploft na het programma. Ayse verweet hem een fake man te zijn. "Begrijpelijk, ze zag ineens twee gezichten van mij. Eén voor en één achter de camera. En na Temptation Island ging het helemaal de verkeerde kant op. Ik liep van de ene vrouw naar de andere. Maar wat bereik je ermee? Je bouwt niets op. Het kostte me alleen geld en tijd. Na een tijdje kwam ik tot inkeer. Ik begon te beseffen dat ik niet zonder Ayse kan en dat ik oprecht van haar hou. Ik ben nu 100% zeker van onze relatie en ben doodeerlijk tegen haar. We hebben geen geheimen voor elkaar."



Vele vrouwen

Na de breuk met Ayse heeft Haroon met een aantal vrouwen afgesproken. "Laat ons zeggen dat ik elke aflevering van Temptation Island heb bekeken met een andere dame naast me in bed. En ook de zomer was best 'druk'. Na Temptation Island werd ik overrompeld door alle vrouwelijke aandacht. Er ging een hele wereld voor me open. Op feestjes had ik soms meerdere vrouwen op een avond. Via de sociale media spraken ze me allemaal aan, het was een koud kunstje om afspraakjes te regelen. Het gebeurde dat ik 's avonds een date had, de nacht doorbracht bij een andere vrouw en 's middags aanklopte bij de derde. Het was vermoeiend. Daarom ben ik nu ook terug bij Ayse. Eén vrouw is méér dan voldoende. Die vrouwen waren ook allemaal uit op korte avontuurtjes. Als ik het afgelopen jaar één les heb geleerd, is het toch dat je geluk ligt bij de vrouw van wie je houdt. Niet bij een hele harem, zoals veel jongemannen verkeerdelijk denken."