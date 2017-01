Vlaanderen kan Temptation niet weerstaan: overal te volgen op groot scherm

Door: redactie

31/01/17 - 06u24 Bron: Het Laatste Nieuws

© Klaas De Scheirder.

Vanaf morgen trekken 16 begeerlijke vrijgezellen weer alle registers open in de eerste aflevering van 'Temptation Island'. Overal in Vlaanderen kunnen jeugdhuizen en cafés de verleiding niet weerstaan en zenden het VIJF-programma uit als ware het een WK-match.

Facebook loopt over van de 'Temptation Island'-op-groot-scherm-evenementen. Niet alleen in het café van de moeder van verleidster Pommeline in Heusden, maar in zowat élke gemeente kan er en masse naar het nieuwe seizoen van de ultieme relatietest gekeken worden. Soms zelfs in het bijzijn van deelnemers. "Verleidster Saartje werkt hier, dus zij komt langs terwijl we het programma uitzenden", zegt Jan Decooman van loungebar 'The Cave' in Wambeek (Ternat). "Ook één van de koppels uit Nederland belde ons met de vraag of ze erbij mochten zijn - ook vorig jaar zonden we 'Temptation Island' al uit op een groot scherm. Het is nu eenmaal puur entertainment waar het volk naar blíjft kijken." Zelfde boodschap in 'De Borrel-Babbel', één van de kleinste cafés van Mechelen. "Toch hebben we vorig jaar een groot scherm geplaatst, omdat de klanten bleven hangen om het programma op onze tv te bekijken. Het heeft natuurlijk een sterke aantrekkingskracht. Dit jaar geven we zelfs pintjes aan 1 euro bij elk geval van overspel, drama of een emotionele breakdown." Naar schatting om de drie minuten, dus.

Van Antwerpen tot Zemst

- Café 'Den Echo' in Antwerpen

- Café 'Riderz' in Blankenberge

- Jeugdhuis ''t Biejke' in Borgloon

- Café '1900' in Heusden, Destelbergen

-Jeugdhuis 'Het Varken' in Edegem

- Danscafé 'De Viking' in Gent

- Danscafé 'Cuba' in Gent

- Jeugdhuis 'X' in Hoeselt

- Jeugdhuis 'De Zool' in Houthalen

- Café 'De Wipschutter' in Kontich

- Jeugdhuis 'De Zoenk' in Kessel-Lo, Leuven

- Café ''t Adtje' in Leuven

- Jeugdhuis 'd'Addarios' in Linkhout, Lummen

- Café 'De Borrel-Babbel' in Mechelen

- Jeugdhuis 'De Korre' in Oostende

- Jeugdhuis 'Blizzard' in Melsbroek, Steenokkerzeel

- Loungebar 'The Cave' in Wambeek, Ternat

- Jeugdhuis 'Den Troemel' in Vossem, Tervuren

- Jeugdclub Tonzent in Sterrebeek, Zaventem

- Jeugdhuis 'De Caravan' in Elewijt, Zemst

- Jeugdhuis 'De Jeppe' in Zemst