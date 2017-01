redactie

30/01/17 - 22u56 Bron: VIJF

video Woensdag is het zover, dan krijgen we de eerste aflevering van Temptation Island te zien. Voor de verleidsters op de mannen worden losgelaten stellen zich kort even voor. Ze blijken bijna allemaal op mannen met vriendinnen te vallen en ze zijn erop gebrand harten te breken. Behalve Pommeline, want zij wil geen hartjes breken, maar vooral de boel afbreken. Dat belooft.