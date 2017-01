Door: redactie

Terug van nooit helemaal weggeweest: onze favoriete Hollywoodvrouw Astrid. Gelukkiger dan ooit, door de nieuwe man in haar leven. Maar dat is niet het enige nieuwe. Astrid (Coppens, zoals ze tegenwoordig door het leven gaat) beschikt namelijk ook over een nieuwe crib en een nieuwe ride. Megagrááf.



Astrid, vanaf 8 februari elke woensdag op VIJF, vanuit Hollywood in jouw woonkamer.