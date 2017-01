Acht duo's strijden voor zes plaatsen in Mijn Pop-uprestaurant

Door: redactie

30/01/17 - 14u03 Bron: Belga

Het vierde seizoen van 'Mijn Pop-uprestaurant 2017' opent met een strijd tussen acht duo's voor één van de zes plaatsen in Antwerpen en Kortrijk. Dinsdagavond wordt duidelijk welke zes duo's de jury en 150 proevers verleiden.

Jurylid Sergio Herman. © Steven Richardson.

Tijdens de eerste uitzending maken de kijkers kennis met acht duo's die hun concept en gerecht in de Antwerpse foodmarket 'Mercado' aan de jury en 150 proevers voorstellen.



Het publiek stemt na afloop voor hun favoriete duo, maar het zijn opnieuw juryleden Sergio Herman (Pure C/The Jane), Sepideh Sedaghatnia (wijnbar Devin by Sepi) en Gert Verhulst (Studio 100 & Njam) die de knoop doorhakken. "Wat ik zoek in de duo's is enthousiasme, ik wil die blik in die ogen zien, die straling", zegt Sergio Herman op een voorstelling van het nieuwe seizoen. "Ik wil voelen hoe ze ermee bezig zijn en zien hoe ze er zelf in geloven." De sterrenchef waarschuwt de deelnemers dat de lat dit jaar nog hoger zal liggen.



De duo's trekken de komende maanden naar de Antwerpse Gedempte Zuiderdokken en het Kortrijkse Schouwburgplein. Daar verrijzen telkens drie aan elkaar grenzende pop-ups, samen goed voor een oppervlakte van ruim 1.100 vierkante meter tijdelijke constructie.



De start van Mijn Pop-uprestaurant 2017 is dinsdag vanaf 20.35 uur te zien op VTM. Op 4 mei wordt duidelijk wie de Limburgse zussen Chloë en Magali zal opvolgen. De winnaars krijgen 50.000 euro voor de opstart van hun eigen zaak.