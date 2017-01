Het zal je kind maar zijn op 'Temptation Island'

BIEKE CORNILLIE

28/01/17 - 05u00

Hilaire, papa van Bo. © Florian Van Eenoo photonews.

Volgende week start het nieuwe seizoen van 'Temptation Island'. Het zal je kind maar wezen, dat daar straks op dat Thaise eiland topless loopt te paraderen, de spieren laat rollen of de sterren van de hemel vrijt voor gans Vlaanderen en Nederland. De ouders van Bo, Karim en Pommeline zetten zich al schrap.

Hilaire Soetaert is papa van de piepjonge verleidster Bo. Dat de brunette zichzelf aanprijst als sluw én dat ze van wanten weet als het op mannen aankomt, boezemt vader Soetaert geen angst in. Trots is hij niet, maar hij steunt zijn dochter wel onvoorwaardelijk. "Ik vind dat je je kinderen de ruimte moet geven om 'op hun bek te gaan'." Hilaire windt er geen doekjes om: hij stond niet te springen toen zijn dochter Bo thuiskwam met het plan om mannen te gaan verleiden op 'Temptation Island'. Maar Bo had net een relatie achter de rug én, zo zegt haar vader: "Eens ze haar zinnen op iets zet, krijgt ze ook meestal haar zin."

Zich schamen, nee, dat doet Hilaire niet voor zijn dochter. "Ik kan niet zeggen dat ik trots op haar ben, want ik besef ook wel hoe gewaagd het is. Maar het is haar leven. En ze droomt al zo lang van wat bekendheid. Die 'BV-toestanden', dat is echt haar wereldje.

CHANTAL (52), MAMA VAN VERLEIDSTER POMMELINE (22)

© James Arthur.

Wie dacht dat verleidster Pommeline Tillière er met haar tatoeages en borstvergroting rebels uitziet: haar mama Chantal Backx is minstens even extravagant. Dat haar dochter nu al het meisje is naar wie iedereen uitkijkt, stoort haar allesbehalve.



"Mocht er een 'Temptation Island' voor 52-jarigen bestaan, ik had me ook ingeschreven", grapt ze.



Chantal staat dagelijks achter de toog van haar café 1900 in Heusden. Woensdag volgt ze samen met haar stamgasten de eerste aflevering op groot scherm. "Of ik bang ben voor wat iedereen te zien zal krijgen? Ach nee. Da's de natuur, hè. Ik maak me geen illusies dat mijn dochter daar braaf is gebleven. Ze is 22, dan zeg je niet meer zomaar wat moet en niet mag."



