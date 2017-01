Nasrien Cnops: "Ik heb een jaar niet willen toegeven dat ik in een depressie zat"

Door: redactie

26/01/17 - 23u51 Bron: VRT

video Nasrien Cnops was vanavond te gast bij 'Van Gils & Gasten'. Daar sprak ze openhartig over haar depressie, iets wat ze heel lang niet wou toegeven. De ex-MNM-presentatrice heeft in die periode ook veel verloren. "Omdat we zo slecht zijn in het delen van emotie", zegt geluksprofessor Leo Bormans.

De presentatrice bekende dat het een erg grote stap was voor haar om vanavond haar verhaal te brengen: "Ik heb nooit stress voor camera's, radio, maar voor dit onderwerp dan weer wel. Ik heb ook een jaar niet willen toegeven dat ik in een depressie zat," vertelde ze. "Ik was gewoon ongelukkig, want ik had liefdesverdriet en ik was ontslagen", zo verklaarde ze de moeilijke periode aanvankelijk aan zichzelf.



Om uiteindelijk de stempel te krijgen van "een depressie" was erg zwaar en het kostte haar 75 procent van haar vrienden. "De mensen in mijn omgeving hadden zoiets van: 'daar willen wij niets mee te maken hebben", legde ze uit.



"Mensen die verlies meemaken, van een job, een partner, een kind, verliezen dan ook nog eens hun vrienden," zei professor Leo Bormans, "omdat wij zo slecht zijn in het delen van emotie".



Cnops bekende dat ze die fout zelf in het verleden ook gemaakt heeft: iemand uit haar omgeving die zelf kampte met een depressie, heeft ze een jaar genegeerd omdat ze vond dat die persoon niet het recht had om ongelukkig te zijn. Maar uiteindelijk was dat de persoon die voor haar klaarstond, vertelde ze.