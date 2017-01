redactie

24/01/17 - 21u16 Bron: VIJF

video Op 1 februari krijgen we op VIJF een nieuw seizoen van 'Temptation Island' te zien. En als het van de verleiders afhangt, wordt het weer een topeditie. In dit filmpje leggen de vrijgezelle mannen uit waarom ze aan het programma meedoet. De 23-jarige Quinten houdt het bij "om een gezellige tijd te hebben", maar de 22-jarige Giuseppe wil gewoon eens goed 'scheuren'. En Kevin gooit er nog een levenswijsheid tegenaan: "Alle vrouwen zijn sletjes, behalve mijn moeder want daar hou ik van."