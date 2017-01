'Allemaal Chris' viert de comeback van Jimmy B

Door: redactie

24/01/17

De voorbije weken bleef hij in de coulissen, maar morgen is het eindelijk zover in 'Allemaal Chris': de enige echte Jimmy B spat nog eens van het scherm, fris gekapt, in een modieus pakje gestoken, maar nog steeds sprekend in zijn heerlijk verkavelingsgents-accent.