Philip Cracco heeft kanker onder controle

Door: redactie

24/01/17 - 07u26 Bron: Nieuwsblad

© Facebook.

Na tien maanden vechten is de prostaatkanker van ondernemer Philip Cracco, u allen welbekend uit The Sky Is The Limit, onder controle. "Zijn toestand is stabiel", aldus vriendin Aisha. Het is echter onmogelijk te zeggen of hij zal genezen.