Stephen Colbert presenteert Emmy Awards

Door: redactie

24/01/17 - 05u50 Bron: Belga

Stephen Colbert. © afp.

De Amerikaanse komiek en talkshowhost Stephen Colbert zal op 17 september de 69ste Emmy Awards presenteren. Dat hebben de organisatoren gemeld.

"Stephen is de ultieme ceremoniemeester met creatieve talenten die al bekroond werden door verschillende prijzen", aldus Jack Sussman van CBS. Zo mocht Colbert tijdens zijn carrière al onder meer negen Emmy Awards mee naar huis nemen.



"Het wordt het grootste publiek ooit voor een Emmy-ceremonie, punt uit. Zowel in de zaal als in de rest van de wereld", reageerde Colbert, zo verwijzend naar de uitspraken van Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer over de opkomst bij de inauguratie van Donald Trump.



Parodie

Cobert raakte bekend door zijn optredens als correspondent tijdens The Daily Show met Craig Kilborn en Jon Stewart op CBS, een parodie op een nieuwsprogramma. Zijn grote doorbraak kwam er in 2005, toen hij met "The Colbert Report" zijn eigen televisieprogramma kreeg. Hij speelt er de rol van een arrogante nieuwslezer van een conservatieve nieuwszender, naar het voorbeeld van Fox News-presentatoren als Bill O'Reilly en Sean Hannity. In 2015 nam hij de fakkel over van David Letterman als late night host, en sindsdien presenteert hij -als zichzelf- 'The Late Show with Stephen Colbert'.



Vorig jaar werden de Emmy's gepresenteerd door Colberts collega, talkshowhost Jimmy Kimmel. De Emmy Awards voor de televisie-industrie worden op 17 september uitgereikt in het Microsoft Theatre in Los Angeles. De genomineerden worden op 13 juli bekendgemaakt.