Acteur Gorden Kaye (75) overleden: "Vrouwenzot die eigenlijk homo was"

SABINE VERMEIREN

24/01/17 - 05u00

© KOS.

In het Verenigd Koninkrijk is gisteren op 75-jarige leeftijd acteur Gorden Kaye overleden. Kaye schreef televisiegeschiedenis als René in 'Allo' Allo!', maar stond daar in het échte leven mijlenver van af. Eenmaal de camera's weg waren, werd Kaye wie hij écht was. Een homoseksueel, die er veertig plus voor moest worden om eindelijk uit de kast te komen.