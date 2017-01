Dit zijn de mannelijke verleiders van 'Temptation Island': "Versiertruc? Ik ben de versiertruc"

Door: redactie

23/01/17 - 16u12 Bron: VIJF

video Wasborden bij de vleet in het nieuwe seizoen van 'Temptation Island', dat staat vast. Maar wie zijn de single mannen die de vier vrouwen het vuur aan de schenen zullen leggen met hun beste verleidingstechnieken? Maak kennis met de verleiders!

De 22-jarige Giuseppe uit Maasmechelen werkt in een callcenter. Na zijn uren verleidt hij dan weer vrouwen bij de vleet met zijn zwoele dansmoves. Seks is voor hem dagelijkse kost en als voorgerecht presenteert hijj maar al te graag een lapdance. Giuseppe wil van alle vruchten proeven, maar noemt zich toch vooral een 'bootyman' © VIJF.

Ken (24) uit Haarlem is singer-songwriter. Met zijn alternatieve look weet hij veel modellenklussen in de wacht te slepen. Ken is best arrogant, maar krijgt uiteindelijk altijd zijn zin... met wat hulp van zijn gitaar uiteraard. © VIJF.

Kevin (27) uit Leiden doet mee aan Temptation Island omdat hij ervan overtuigd is dat niemand trouw kan blijven in een relatie. En dat wil hij bewijzen. Een versiertruc heeft hij naar eigen zeggen niet: "ik ben de versiertruc". © VIJF.

De 24-jarige Dylan uit Kaggevinne is een womanizer pur sang. Als personal coach weet hij de vrouwen te kneden en te bespelen. Hij weet perfect hoe hij vrouwen moet verleiden en is ervan overtuigd dat hij op 'Temptation Island' minstens één vrouwenhart voor zich kan winnen. Dylan wil en zal een happy ending krijgen. © VIJF.

Alex (25) uit Breda is naast personal trainer ook een geboren verleider die houdt van avontuur, gevaar en spanning. In monogamie gelooft Alex niet en hij zal er dan ook alles aan doen om één van de vier vrouwen te verleiden. © VIJF.

Quinten (23) uit Landegem werkte vroeger als verkoper en die job was hem op het lijf geschreven, want hij 'lult' zichzelf overal in. Een afgetrainde fitness boy is hij niet, wel een meester-strateeg in het verleiden. Vrouwen draait hij makkelijk rond zijn vinger, en scoren, dat doet hij vrijwel altijd. © VIJF.

De 20-jarige Karim uit Maasmechelen. Het begrip 'trouw' staat niet in Karims woordenboek en een open relatie is voor hem een evidentie. In het verleden is hij reeds vreemdgegaan en hij noemt zichzelf een expert op seksueel gebied. Karim is er quasi zeker van dat hij op Temptation Island een vrouw aan zijn haak zal slaan. © VIJF.

Levi (27) uit Lemmer is kledingverkoper en houdt zich daarnaast bezig met modellenwerk. Hij krijgt regelmatig verzoekjes van getrouwde vrouwen die hem een nachtje willen lenen. Nu gooit Levi niet alleen zijn looks, maar ook zijn dansmoves in de strijd. Volgens Levi houden vrouwen van mannen die goed kunnen dansen, en dat kan deze getinte Magic Mike als de beste. © VIJF.