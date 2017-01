Komiek Aziz Ansari verovert harten met grappige en verzoenende speech in Saturday Night Live

Door: redactie

video De Indisch-Amerikaanse acteur en komiek Aziz Ansari had gisteravond de eer om het satirische tv-programma Saturday Night Live te hosten. Ansari opende de show met een hartverwarmende monoloog.

"We zijn verdeeld. Dat is oké, we zijn altijd verdeeld geweest door grote politieke issues", zei hij. "Zolang we elkaar met respect behandelen, en ons herinneren dat we uiteindelijk allemaal Amerikanen zijn, komt het goed."



Maar er is wel degelijk een probleem in de samenleving. En dat zijn de mensen die zodra Trump won, het oké leken te vinden om zich racistisch te gedragen. Niet oké: "Als je een van deze mensen bent, ga dan terug doen alsof. Ik weet dat het moeilijke jaren waren, met Obama, Empire, Hamilton... Het was slag na slag."

Kkk met kleine letters Ansari riep Trump op een speech te schrijven, waarin hij zich afzet tegen de zogenaamde 'kkk met kleine letters'. "Andere presidenten hebben dit gedaan, en het hielp. Het aantal haatmisdrijven ging naar beneden. George W. Bush hield een speech na 9/11 dat islam vrede is. 'Deze daders vertegenwoordigen niet islam, maar wel oorlog en geweld. Onze vijanden zijn niet onze moslimbroeders en -zusters, maar wel netwerken van radicalen en terroristen', zei hij. Iedereen applaudisseerde: Democraten, Republikeinen, iedereen."



Ansari over George W. Bush: "Zestien jaar geleden dacht ik dat deze kerel een dildo was, nu denk ik 'hij leidde ons met zijn welbespraaktheid!'"