"Die verraad begin weer": bekijk de eerste beelden van 'De Mol' in Zuid-Afrika

Door: redactie

20/01/17 - 17u27

video VIER onthult de eerste beelden van het nieuwe seizoen van De Mol, waarin Gilles De Coster met een groep onbekende Vlamingen drie weken lang door Zuid-Afrika reist, langs adembenemende landschappen en overweldigende steden.

© VIER.

"Onderweg moeten de kandidaten slagen in zoveel mogelijk opdrachten, want alleen zo kunnen ze geld verdienen", luidt het. "Maar ze moeten elkaar ook goed in de gaten houden, want in hun midden huist een saboteur. Iemand die de opdrachten wil doen mislukken en de winst zo laag mogelijk wil houden... de mol. Hem of haar ontmaskeren is van het allergrootste belang."



"Die verraad begin weer.

Die bedrog is terug.

Hierdie is die landskap

waarin één groep Vlamingen sal aankom.

Hulle sal saam reis.

Hulle sal saamwerk.

Maar hulle sal veral oplet,

want één iemand lieg.

Eén iemand is 'n verraaier.

En jy,

Jy moet niemand vetrou nie."



De Mol, vanaf maandag 6 februari op VIER.