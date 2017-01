'Captain Picard' uit Star Trek komt tafelen in Brugge

Bart Huysentruyt

20/01/17 - 15u03 Bron: Eigen berichtgeving

© Bart Huysentruyt.

Showbizz Ruimtekapitein Jean-Luc Picard, bekend uit de Star Trek-films, is in Brugge komen tafelen. Hij zat woensdagavond samen met zijn echtgenote aan tafel in Brasserie Raymond. "Ze brachten hier meer dan drie uur door", zegt zaakvoerder Pascal Dezutter.

© Bart Huysentruyt.

De 76-jarige Britse acteur sir Patrick Stewart gaf in de jaren tachtig en negentig vorm aan het personage Jean-Luc Picard. Stewart was ook assistent-producent van de serie Star Trek: Voyager. Later had hij een terugkerende rol als Professor X in de eerste drie X-Menfilms.

Hij en zijn echtgenote zaten woensdagavond onverwacht aan tafel in Brasserie Raymond op de Eiermarkt. "Onze kelner Frank had hem meteen herkend, want hij heeft alle films van Star Trek gezien", zegt Pascal Dezutter. "De acteur was samen met zijn veel jongere echtgenote naar Brugge gereisd en had niet gereserveerd. Ze waren vrij onopvallend gekleed, maar wel erg vriendelijk. Op het einde van de avond bleven ze als laatste klanten over en gingen ze met mijn personeel op de foto." Met een kus in het gastenboek verliet het koppel uiteindelijk de brasserie.



Prinses Leia

Een paar weken geleden was ook de inmiddels overleden actrice Carrie Fisher, beter bekend als Prinses Leia in de eerste Star Wars-films, op bezoek in Brugge.