Van vluchteling tot multimiljonair: "In het begin sliepen we in asielcentra"

THE SKY IS THE LIMIT Op zijn dertiende verhuisde hij met zijn familie van Iran naar Nederland zonder een cent op zak. Op zijn 29e was hij multimiljonair en op zijn 30e kasteelheer. Salar Azimi en zijn broer Sasan zijn twee van de nieuwe rijke gezichten die vanaf februari te zien zijn in The Sky Is The Limit. Want die rijkdom, die mag gezien worden.

Intussen zijn het ingeburgerde Zeeuws-Vlamingen, maar dat was ooit wel anders. Salar (34) en Sasan (30) Azimi hebben een hele weg afgelegd van Iran tot een plaatsje in The Sky Is The Limit. "Toen we in 1995 naar Nederland vluchtten, verbleven we eerst in asielcentra. Met vier op een kamertje van zes vierkante meter", vertelt Salar in Het Nieuwsblad. De man was echter niet van plan om dat zijn leven te laten bepalen.



Op Facebook en in interviews legt hij steeds zonder schroom uit hoe hij opklom tot multimiljonair. Hij nam Nederlandse les en volgde een goede opleiding in bedrijfsmanagment. "Voor mijn afstudeeropdracht schreef ik een ondernemingsplan voor een gsm-zaak in Sluis. Het was een mooi plan, dus ging ik het uitvoeren. Wij zijn begonnen met 4.500 euro van het spaargeld van mijn (Nederlandse, nvdr) vrouw, 4.500 euro van mijn spaargeld en 1.000 euro studentenkrediet van Postbank. Het was meteen een succes."



Van daaruit ging de man investeren in onder meer telecomzaken, de horeca (waaronder ooit een restaurant in Knokke) en vastgoed. De manier tot succes, meent hij in een interview met Toonbeeld. "Als je in verschillende sectoren zit, en in eentje gaat het minder goed, dan heb je de rest nog." Combineer die strategie met "keihard werken, discipline en doorzettingsvermogen", en je hebt een succesformule.



Sasan Azimi en zijn vrouw Ziba Sharbati