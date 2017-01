Herman Verbruggen heeft het naar zijn zin in 1975: snorren met die Solex en uit de bol op 'Kung Fu Fighting'

Door: Mark Coenegracht, Redactie

19/01/17 - 23u28 Bron: Eigen berichtgeving, VTM

video Erik Goossens kwam er vorige week van af met een tijdsprongetje naar 1979. Vanavond wordt Herman Verbruggen met zijn vrouw Petra en hun dochters Roos en Billie geteleporteerd naar 1975 voor het VTM-programma 'Groeten Uit'. Een jaar waarin zelfs 'F.C. De Kampioenen' nog niet was bedacht, Herman 12 jaar jong was en het pretpark Walibi de deuren opende.

Herman en zijn gezin moeten het huis waarin ze een weekend vertoeven vinden zonder gps of smartphone. Ze hebben enkel een adres en een oude auto. Terug in de tijd reizen doet het gezin alvast in stijl: in een typische Opel Kadett en op de tonen van George Baker en KC and the Sunshine Band.

"Het ruikt hier naar opa's huis", merkt Roos op wanneer ze hun huis ontdekken. En ook bij Herman roept de geur van 1975 herinneringen op. De sanseveria's, het bloemenbehang, de roze badkamer en de groene keuken: het valt allemaal enorm in de smaak.



Teruggaan naar 1975 wil ook zeggen dat het gezin Verbruggen heel even afscheid moet nemen van hun moderne kleren. En dus worden ze van kop tot teen in een 'oud' jasje gestoken. De inhoud van de kleerkast kan helaas minder overtuigen. "Dit zijn eerder fuck-me-not-botten", aldus Petra.

Als jonge tiener bezat Herman Verbruggen een Solex-bromfiets. Wanneer hij in de tuin stuit op zo'n exemplaar kan zijn geluk niet op. Gas geven maar!

Als Herman één van de oude platen oplegt die in het huis liggen, voelt hij zich terug als een klein kind. Zijn kinderen zijn wat minder enthousiast. Zij moeten toegeven dat ze toch liever K3 horen.