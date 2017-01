Dit zijn de nieuwe gezichten van 'The Sky is the Limit'

Door: redactie

19/01/17

Vanaf 7 februari werpt het vierde seizoen van 'The Sky is the Limit' een exclusieve blik op de levens van succesvolle landgenoten voor wie de bomen tot in de hemel groeien - en soms zelfs hoger. Reportagemaker Peter Boeckx klopt deze keer opnieuw aan bij Philip Cracco en Michel Van den Brande, maar ook dit seizoen passeren er een heleboel nieuwe gezichten de revue.



Blikvangers worden de immer goedlachse Dave Wauwermans (47) en zijn Russische muze Kristina (35). De Knokkenaar, die zichzelf letterlijk en figuur een gewichtig persoon noemt, werd rijk met een matrassenzaak en een softwarebedrijf. Nu geeft hij verkoopscursussen en assertiviteitstrainingen. Toch heeft hij naast hoogtes ook laagtes gekend. "De verliezer van vandaag is de winnaar van morgen", zegt hij daar zelf over.



Daarnaast passeren onder meer ook het hectische gezin van Peter Van den Berge en zijn vrouw Faith en de Iraanse familie Azimi de revue.