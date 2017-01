Waar hebben we dat nog gezien? Hier haalde Baba Yega de mosterd

Annelies Roebben

19/01/17 - 13u07

© Facebook Patrick De Coninck.

Ze kregen al eens eerder het verwijt dat hun act met de maskers niet zo origineel was - Blue Man Group deed in de jaren tachtig al iets gelijkaardigs - maar nu hebben we ook de echte geestelijke vader achter de hele Baba Yega-dansact gevonden. Choreograaf Patrick De Coninck, bij het grote publiek bekend als Michael Jackson-immitator, bracht in 2011 al een act die verdacht hard lijkt op die van Baba Yega. Wat blijkt: "Het brein achter Baba Yega danste ooit nog bij mij", zegt Patrick.



"Ik ken de man achter Baba Yega.", zegt Patrick, die de bekende dansschool Move Dancecenter oprichtte. "Hij heeft nog bij ons gedanst. Het gebeurt wel vaker dat mensen bij ons inspiratie opdoen om daar dan elders mee verder te gaan. Ik haal mijn inspiratie ook van overal. Echt boos kan ik daar net om zijn. Ik kan hen dat ook niet verbieden. Maar het is wel wat frustrerend. Wij plaatsen expres zeer weinig van onze acts op Youtube en andere sociale media, net om de originaliteit en de verrassing te bewaren. Als wij onze originele act nu nog eens opvoeren bestaat de kans dat mensen denken dat wij Baba Yega nadoen. Want dat kennen mensen nu natuurlijk plots van tv. Of wie weet denken ze wel dat wij eigenlijk de mannen achter de maskers zijn. Want een gezicht heeft die groep natuurlijk niet. Dat is goed bekeken. Op het ene optreden kunnen dat Jan, Piet en Paul zijn. En de volgende keer Gunter en Patrick. (lacht). Maar voor het origineel moeten ze toch bij mij zijn."