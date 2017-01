Kim De Gelder toch in 'De Kroongetuigen'

Door: redactie

19/01/17 - 05u00

Kim De Gelder tijdens zijn proces. © belga.

'De Kroongetuigen' op VTM reconstrueert vanavond de gruwelijke misdaden van massamoordenaar Kim De Gelder, nu 28. In het programma is te zien hoe de verdachte evolueert tijdens de verhoren. In de dagen na zijn arrestatie sprak noch bewoog hij, maar tegen het einde van het onderzoek vertelde hij zonder schroom over de bloederige feiten.

Volgende week maandag is het precies 8 jaar geleden dat de toen nog 19-jarige zonderling uit Sinaai toesloeg in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde. Hij stak er twee baby's van 9 maanden en een begeleidster dood met een mes. Tijdens zijn waanzinnige raid verwondde hij ook nog tien andere kinderen en twee verzorgsters. Hij vluchtte daarna weg met zijn fiets, maar werd door een agent herkend in Lebbeke en gearresteerd.



VTM brengt de angstaanjagende dag in beeld aan de hand van rechtstreekse getuigen. Ook de vreselijke passage van De Gelder bij boerin Elza Van Raemdonck in Beveren, een week voor de feiten in Fabeltjesland, wordt gereconstrueerd. De ondervragers van De Gelder komen uitgebreid aan het woord.



Compleet zwijgen

In het begin van de uitzending speelt een acteur de letterlijke verhoren van De Gelder na, maar op het einde is ook de stem van de massamoordenaar te horen. Kort nadat hij in de boeien was geklonken, zat De Gelder erbij als een blok beton. Hij zie niets, reageerde op geen enkele uitspraak van zijn verhoorders en bewoog ook niet. Hij hulde zich in een compleet zwijgen. In de aflevering is te zien hoe de politie het onderste uit de kan haalde om de verdachte aan de praat te krijgen, maar hij deed alsof hij op een andere planeet vertoefde.



Spraakwaterval

Als de rechercheurs echter de kamer uit waren, is op camerabeelden te zien dat De Gelder plots wel begon te bewegen en zelfs enkele ontspanningsoefeningen deed. In de gevangenis vertelde de kindermoordenaar dan weer dat hij tegenover de speurders deed alsof hij gek was, in de hoop later geïnterneerd te worden in plaats van veroordeeld tot een strenge straf. Tegen het einde van het onderzoek wordt De Gelder een spraakwaterval die op enthousiaste wijze breed uitwaaiert over zijn misdaden en zijn motieven. Een paar keer is ook te horen dat hij van zichzelf vindt dat hij bijzonder intelligent is en kampt met een gespleten persoonlijkheid.



Verbod

Hoewel intussen alles is gezegd en geschreven over de babydoder, biedt de uitzending toch een bijzondere inkijk in het hoofd van de man die iedereen probeerde te manipuleren die hij heeft gekend. Zijn ouders wilden 'De Kroongetuigen' eerst laten verbieden, maar beslisten deze week om dat toch niet te doen. Ze worden door de programmamakers ook met respect behandeld.



'De Kroongetuigen', VTM, 21.40 uur.