Deelnemer 'The Voice' "grijpt vrouw bij de keel" en verwondt twee agentes

18/01/17 - 23u21 Bron: Belga

Ludovic Nyamabo moet voor de correctionele rechtbank van Antwerpen verschijnen wegens intrafamiliaal geweld en weerspannigheid tegenover twee vrouwelijke politieagenten. De 28-jarige man is bekend geworden dankzij zijn passage in 'The Voice van Vlaanderen', daarnaast speelt hij ook in de Antwerpse groep Grungblavers. Het openbaar ministerie vorderde 10 maanden cel met uitstel en 600 euro boete.

Nyamabo was op 14 september 2014 samen met zijn zwangere vriendin en een kameraad in café Flamoush in Antwerpen. Er dook toen ook een andere vrouw op, met wie hij al dan niet nog samen was. Er ontstond een ruzie en volgens de vrouw greep hij haar bij de keel en schopte hij haar meermaals. Ze raakte zwaargewond aan de knie en eist 44.223 euro schadevergoeding.



Nyamabo beweert dat het slachtoffer zijn zwangere vriendin wilde aanvallen en dat hij haar alleen maar een duw had gegeven. "Zijn vriendin en zijn kameraad kunnen dat bevestigen, maar werden nooit verhoord door de politie", zegt zijn advocaat Xavier Potvin.



Uitgekleed in politiecel

De zanger wordt daarnaast ook vervolgd voor weerspannigheid. Twee agentes hadden hem in de nacht van 19 augustus 2015 terechtgewezen omdat hij door het rood was gefietst op het kruispunt van de Plantin Moretuslei met de Van de Nestlei in Antwerpen. Hij vond dat ze zich arrogant opstelden en weigerde te stoppen of zich te identificeren.



De politie reed hem uiteindelijk klem. Hij verzette zich tegen zijn arrestatie en verwondde de twee agentes. Nyamabo bleef zich uitzinnig gedragen: hij beschadigde het interieur van de combi, kleedde zich uit in zijn politiecel en stampte tegen de muren. De weerspannigheid werd niet betwist. Zijn advocaat vroeg de rechtbank om hem de gunst van de opschorting te geven. Vonnis op 15 februari.